Электрический триммер Stiga SGT 600 252060002/14
Арт. О00000013760
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швеция
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Режущий элемент
|леска
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Вес, кг
|2.8
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Мощность, кВт
|0.6
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Ширина скашивания леской, см
|30
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- Электрический триммер Stiga SGT 600 252060002/14 имеет две ручки для распределения нагрузки на обе руки.
Обладает небольшими размерами и хорошо сбалансированным центром тяжести, что способствует более комфортному пользованию инструментом.
Регулируемая под наклоном головная часть позволяет срезать траву в труднодоступных местах, например, под скамейкой и вокруг кустов.
Преимущества
- Две рукоятки - для лучшего удержания инструмента
- Не загрязняет окружающую среду
- Низкий уровень шума
- Полуавтоматическая подача лески
- Не требует топлива
- Малый вес
- Эргономичный дизайн