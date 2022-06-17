Преимущества

Две рукоятки - для лучшего удержания инструмента

Не загрязняет окружающую среду

Низкий уровень шума

Полуавтоматическая подача лески

Не требует топлива

Малый вес

Эргономичный дизайн

Электрический триммер Stiga SGT 600 252060002/14 имеет две ручки для распределения нагрузки на обе руки.Обладает небольшими размерами и хорошо сбалансированным центром тяжести, что способствует более комфортному пользованию инструментом.Регулируемая под наклоном головная часть позволяет срезать траву в труднодоступных местах, например, под скамейкой и вокруг кустов.