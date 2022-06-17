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Электрический триммер Stiga SGT 600 252060002/14
5.0
2
Найти аналог
Электрические триммеры
    Электрический триммер Stiga SGT 600 252060002/14
    Арт. О00000013760
    5.0
    2
    Электрический триммер Stiga SGT 600 252060002/14
    Электрический триммер Stiga SGT 600 252060002/14
    Электрический триммер Stiga SGT 600 252060002/14
    Электрический триммер Stiga SGT 600 252060002/14
      Электрический триммер Stiga SGT 600 252060002/14
      Электрический триммер Stiga SGT 600 252060002/14
      Электрический триммер Stiga SGT 600 252060002/14
      Электрический триммер Stiga SGT 600 252060002/14

      Электрический триммер Stiga SGT 600 252060002/14

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. О00000013760
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stiga
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швеция
      Режущий элемент
      		леска
      Вес, кг
      		2.8
      Мощность, кВт
      		0.6
      Ширина скашивания леской, см
      		30
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Электрический триммер Stiga SGT 600 252060002/14 имеет две ручки для распределения нагрузки на обе руки.
        Обладает небольшими размерами и хорошо сбалансированным центром тяжести, что способствует более комфортному пользованию инструментом.
        Регулируемая под наклоном головная часть позволяет срезать траву в труднодоступных местах, например, под скамейкой и вокруг кустов.

        Преимущества

        • Две рукоятки - для лучшего удержания инструмента
        • Не загрязняет окружающую среду
        • Низкий уровень шума
        • Полуавтоматическая подача лески
        • Не требует топлива
        • Малый вес
        • Эргономичный дизайн