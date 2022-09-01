Аккумуляторный кусторез Stiga SHT 100 AE K 271302108/ST1

Преимущества

Небольшой вес

Тихий аккумуляторный двигатель

Высокая маневренность

Аккумулятор в комплекте - можно сразу приступить к работе

Поворотная рукоятка

Наконечник для удобства хранения STIGA SHT 100 AE K 271302108/ST1

Время беспрерывной работы составляет 40 минут

Двойной переключатель для защиты от непреднамеренного запуска

Аккумуляторные ножницы для живой изгороди STIGA SHT 100 AE K 271302108/ST1 применяется для подравнивания кустов и обрезки веток.Благодаря работе от аккумулятора агрегат отличается простотой использования, маневренностью, низким уровнем шума и высокой экологичностью.Рукоятка с мягким покрытием поворачивается на 180° для комфортной работы даже в труднодоступных местах.Толщина реза лезвия составляет 18 мм, что позволяет с легкостью справляться с ветками среднего диаметра.