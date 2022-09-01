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Аккумуляторный кусторез Stiga SHT 100 AE K 271302108/ST1
5.0
1
12 009 ₽
14 190 ₽
Аккумуляторные кусторезы
  • Персональная скидка
Аккумуляторный кусторез Stiga SHT 100 AE K 271302108/ST1
Арт. О00000025052
5.0
1
Аккумуляторный кусторез Stiga SHT 100 AE K 271302108/ST1
Аккумуляторный кусторез Stiga SHT 100 AE K 271302108/ST1
Аккумуляторный кусторез Stiga SHT 100 AE K 271302108/ST1
Аккумуляторный кусторез Stiga SHT 100 AE K 271302108/ST1
Аккумуляторный кусторез Stiga SHT 100 AE K 271302108/ST1
Аккумуляторный кусторез Stiga SHT 100 AE K 271302108/ST1

Аккумуляторный кусторез Stiga SHT 100 AE K 271302108/ST1

  • -2 181 ₽
12 009 ₽
14 190 ₽
за штуку
цена при
заказе на сайте
в магазине 14 190 ₽
Получить ещё скидку
-181 ₽
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 633 пунктов выдачи, 380 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000025052
5.0
1

Характеристики

Производитель
Stiga
Поворотная рукоятка
Да
Время работы на одном заряде, мин
40
Время заряда, мин
70
Тип аккумулятора
Li-ion
Все характеристики
  • Персональная скидка
  • -2 181 ₽
12 009 ₽
14 190 ₽
за штуку
цена при
заказе на сайте
в магазине 14 190 ₽
Получить ещё скидку
-181 ₽
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 633 пунктов выдачи, 380 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Аккумуляторные ножницы для живой изгороди STIGA SHT 100 AE K 271302108/ST1 применяется для подравнивания кустов и обрезки веток.
    Благодаря работе от аккумулятора агрегат отличается простотой использования, маневренностью, низким уровнем шума и высокой экологичностью.
    Рукоятка с мягким покрытием поворачивается на 180° для комфортной работы даже в труднодоступных местах.
    Толщина реза лезвия составляет 18 мм, что позволяет с легкостью справляться с ветками среднего диаметра.

    Преимущества

    • Небольшой вес
    • Тихий аккумуляторный двигатель
    • Высокая маневренность
    • Аккумулятор в комплекте - можно сразу приступить к работе
    • Поворотная рукоятка
    • Наконечник для удобства хранения STIGA SHT 100 AE K 271302108/ST1
    • Время беспрерывной работы составляет 40 минут
    • Двойной переключатель для защиты от непреднамеренного запуска