Аккумуляторный кусторез Stiga SHT 100 AE K 271302108/ST1
Арт. О00000025052
Характеристики
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Производитель
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Поворотная рукоятка
|Да
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Время работы на одном заряде, мин
|40
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Время заряда, мин
|70
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Тип аккумулятора
|Li-ion
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- Аккумуляторные ножницы для живой изгороди STIGA SHT 100 AE K 271302108/ST1 применяется для подравнивания кустов и обрезки веток.
Благодаря работе от аккумулятора агрегат отличается простотой использования, маневренностью, низким уровнем шума и высокой экологичностью.
Рукоятка с мягким покрытием поворачивается на 180° для комфортной работы даже в труднодоступных местах.
Толщина реза лезвия составляет 18 мм, что позволяет с легкостью справляться с ветками среднего диаметра.
Преимущества
- Небольшой вес
- Тихий аккумуляторный двигатель
- Высокая маневренность
- Аккумулятор в комплекте - можно сразу приступить к работе
- Поворотная рукоятка
- Наконечник для удобства хранения STIGA SHT 100 AE K 271302108/ST1
- Время беспрерывной работы составляет 40 минут
- Двойной переключатель для защиты от непреднамеренного запуска