Преимущества

Предусмотрена функция мульчирования

Небольшой вес

Удобная рукоятка, покрытая мягким материалом

Тихий аккумуляторный двигатель

Интуитивно понятные переключатели

Складная рукоятка для компактного хранения

Высокая маневренность

Аккумулятор на 48 В подходит ко всем изделиям 500 Series System

Большие задние колеса для хорошей проходимости

Аккумуляторная газонокосилка STIGA SLM 536 AE 294344068/ST1 используется для кошения газонной травы. Благодаря работе от аккумулятора агрегат отличается маневренностью, низким уровнем шума и высокой экологичностью за счёт отсутствия выхлопов. Возможность настроить высоту рукоятки по росту пользователя обеспечивает удобство использования. Многозадачность. Высота скашивания регулируется от 25 до 75 мм для выполнения разных задач.