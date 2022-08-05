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Аккумуляторная газонокосилка Stiga SLM 536 AE 294344068/ST1
Арт. О00000026359
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Словакия
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Родина бренда
|Швеция
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Большие задние колеса
|Да
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Количество колес
|четырехколесная
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- Аккумуляторная газонокосилка STIGA SLM 536 AE 294344068/ST1 используется для кошения газонной травы. Благодаря работе от аккумулятора агрегат отличается маневренностью, низким уровнем шума и высокой экологичностью за счёт отсутствия выхлопов. Возможность настроить высоту рукоятки по росту пользователя обеспечивает удобство использования. Многозадачность. Высота скашивания регулируется от 25 до 75 мм для выполнения разных задач.
Преимущества
- Предусмотрена функция мульчирования
- Небольшой вес
- Удобная рукоятка, покрытая мягким материалом
- Тихий аккумуляторный двигатель
- Интуитивно понятные переключатели
- Складная рукоятка для компактного хранения
- Высокая маневренность
- Аккумулятор на 48 В подходит ко всем изделиям 500 Series System
- Большие задние колеса для хорошей проходимости