Преимущества

Предусмотрена функция мульчирования

Небольшой вес

Удобная рукоятка, покрытая мягким материалом

Тихий аккумуляторный двигатель

Кабели спрятаны в рукоятке для облегчения очистки и использования

Интуитивно понятные переключатели

Кулачковые зажимы позволяют быстро и легко складывать рукоятки в компактное вертикальное положение для хранения

Высокая маневренность

Аккумулятор на 48 В подходит ко всем изделиям 500 Series System

Аккумуляторная газонокосилка STIGA SLM 540 AE 294384068/ST1 применяется для скашивания травы на частном участке. Благодаря работе от аккумулятора агрегат отличается маневренностью, низким уровнем шума и высокой экологичностью за счёт отсутствия выхлопов. Возможность настроить высоту рукоятки по росту пользователя обеспечивает удобство использования. Многозадачность. Высота скашивания регулируется от 25 до 75 мм для выполнения разных задач.