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Аккумуляторная газонокосилка Stiga SLM 540 AE, 294384068/ST1
5.0
1
28 190 ₽
Аккумуляторные газонокосилки
  • Персональная скидка
Аккумуляторная газонокосилка Stiga SLM 540 AE, 294384068/ST1
Арт. О00000026357
5.0
1
Аккумуляторная газонокосилка Stiga SLM 540 AE, 294384068/ST1
Аккумуляторная газонокосилка Stiga SLM 540 AE, 294384068/ST1
Аккумуляторная газонокосилка Stiga SLM 540 AE, 294384068/ST1
Аккумуляторная газонокосилка Stiga SLM 540 AE, 294384068/ST1
Аккумуляторная газонокосилка Stiga SLM 540 AE, 294384068/ST1
Аккумуляторная газонокосилка Stiga SLM 540 AE, 294384068/ST1
Аккумуляторная газонокосилка Stiga SLM 540 AE, 294384068/ST1
  • Персональная скидка
Аккумуляторная газонокосилка Stiga SLM 540 AE, 294384068/ST1
Аккумуляторная газонокосилка Stiga SLM 540 AE, 294384068/ST1
Аккумуляторная газонокосилка Stiga SLM 540 AE, 294384068/ST1
Аккумуляторная газонокосилка Stiga SLM 540 AE, 294384068/ST1
Аккумуляторная газонокосилка Stiga SLM 540 AE, 294384068/ST1
Аккумуляторная газонокосилка Stiga SLM 540 AE, 294384068/ST1
Аккумуляторная газонокосилка Stiga SLM 540 AE, 294384068/ST1

Аккумуляторная газонокосилка Stiga SLM 540 AE, 294384068/ST1

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28 190 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 880 ₽
  • Доставка завтра или позже, 850 ₽
Арт. О00000026357
5.0
1

Характеристики

Производитель
Stiga
Страна производства
Словакия
Родина бренда
Швеция
Большие задние колеса
Да
Количество колес
четырехколесная
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
28 190 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 880 ₽
  • Доставка завтра или позже, 850 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Аккумуляторная газонокосилка STIGA SLM 540 AE 294384068/ST1 применяется для скашивания травы на частном участке. Благодаря работе от аккумулятора агрегат отличается маневренностью, низким уровнем шума и высокой экологичностью за счёт отсутствия выхлопов. Возможность настроить высоту рукоятки по росту пользователя обеспечивает удобство использования. Многозадачность. Высота скашивания регулируется от 25 до 75 мм для выполнения разных задач.

    Преимущества

    • Предусмотрена функция мульчирования
    • Небольшой вес
    • Удобная рукоятка, покрытая мягким материалом
    • Тихий аккумуляторный двигатель
    • Кабели спрятаны в рукоятке для облегчения очистки и использования
    • Интуитивно понятные переключатели
    • Кулачковые зажимы позволяют быстро и легко складывать рукоятки в компактное вертикальное положение для хранения
    • Высокая маневренность
    • Аккумулятор на 48 В подходит ко всем изделиям 500 Series System