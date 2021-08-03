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Аккумуляторная газонокосилка Stiga SLM 544 AE 294424068/ST1
Арт. О00000026360
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Словакия
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Родина бренда
|Швеция
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Большие задние колеса
|Да
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Количество колес
|четырехколесная
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- Аккумуляторная газонокосилка STIGA SLM 544 AE 500 series 294424068/ST1 применяется для скашивания и сбора газонной травы. Предусмотрена регулировка ручки по высоте для удобства работы пользователя. Питание от аккумулятора обеспечивает высокую производительность, отсутствие выхлопов и минимальный уровень шума.
Преимущества
- 6 положений регулировки высоты среза
- Небольшой вес для лучшей маневренности
- Герметичность элементов питания позволяет использовать аккумулятор независимо от погоды
- Быстрая замена батареи
- Прочный корпус
- Практически не нуждается в обслуживании
- Не выделяет в атмосферу вредных газов - высокая экологичность
- Складная ручка для удобства транспортировки
- Агрегат занимает мало места благодаря вертикальному хранению
- Регулировка высоты среза с помощью рычагов позволяет точно контролировать поднятие и опускание режущей деки
- Пластиковый травосборник объемом 50 л увеличивает продолжительность рабочего цикла
- Расположенная на корпусе ручка обеспечивает простоту переноса STIGA SLM 544 AE 500 series 294424068/ST1