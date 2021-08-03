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Аккумуляторная газонокосилка Stiga SLM 544 AE 294424068/ST1
5.0
1
29 690 ₽
Аккумуляторные газонокосилки
  • Персональная скидка
Аккумуляторная газонокосилка Stiga SLM 544 AE 294424068/ST1
Арт. О00000026360
5.0
1
Аккумуляторная газонокосилка Stiga SLM 544 AE 294424068/ST1
Аккумуляторная газонокосилка Stiga SLM 544 AE 294424068/ST1
Аккумуляторная газонокосилка Stiga SLM 544 AE 294424068/ST1
Аккумуляторная газонокосилка Stiga SLM 544 AE 294424068/ST1
Аккумуляторная газонокосилка Stiga SLM 544 AE 294424068/ST1
Аккумуляторная газонокосилка Stiga SLM 544 AE 294424068/ST1
  • Персональная скидка
Аккумуляторная газонокосилка Stiga SLM 544 AE 294424068/ST1
Аккумуляторная газонокосилка Stiga SLM 544 AE 294424068/ST1
Аккумуляторная газонокосилка Stiga SLM 544 AE 294424068/ST1
Аккумуляторная газонокосилка Stiga SLM 544 AE 294424068/ST1
Аккумуляторная газонокосилка Stiga SLM 544 AE 294424068/ST1
Аккумуляторная газонокосилка Stiga SLM 544 AE 294424068/ST1

Аккумуляторная газонокосилка Stiga SLM 544 AE 294424068/ST1

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29 690 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 792 ₽
  • Доставка завтра или позже, 850 ₽
Арт. О00000026360
5.0
1

Характеристики

Производитель
Stiga
Страна производства
Словакия
Родина бренда
Швеция
Большие задние колеса
Да
Количество колес
четырехколесная
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
29 690 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 792 ₽
  • Доставка завтра или позже, 850 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Аккумуляторная газонокосилка STIGA SLM 544 AE 500 series 294424068/ST1 применяется для скашивания и сбора газонной травы.  Предусмотрена регулировка ручки по высоте для удобства работы пользователя. Питание от аккумулятора обеспечивает высокую производительность, отсутствие выхлопов и минимальный уровень шума.

    Преимущества

    • 6 положений регулировки высоты среза
    • Небольшой вес для лучшей маневренности
    • Герметичность элементов питания позволяет использовать аккумулятор независимо от погоды
    • Быстрая замена батареи
    • Прочный корпус
    • Практически не нуждается в обслуживании
    • Не выделяет в атмосферу вредных газов - высокая экологичность
    • Складная ручка для удобства транспортировки
    • Агрегат занимает мало места благодаря вертикальному хранению
    • Регулировка высоты среза с помощью рычагов позволяет точно контролировать поднятие и опускание режущей деки
    • Пластиковый травосборник объемом 50 л увеличивает продолжительность рабочего цикла
    • Расположенная на корпусе ручка обеспечивает простоту переноса STIGA SLM 544 AE 500 series 294424068/ST1