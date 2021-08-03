Аккумуляторная газонокосилка Stiga SLM 544 AE 294424068/ST1

Преимущества

6 положений регулировки высоты среза

Небольшой вес для лучшей маневренности

Герметичность элементов питания позволяет использовать аккумулятор независимо от погоды

Быстрая замена батареи

Прочный корпус

Практически не нуждается в обслуживании

Не выделяет в атмосферу вредных газов - высокая экологичность

Складная ручка для удобства транспортировки

Агрегат занимает мало места благодаря вертикальному хранению

Регулировка высоты среза с помощью рычагов позволяет точно контролировать поднятие и опускание режущей деки

Пластиковый травосборник объемом 50 л увеличивает продолжительность рабочего цикла

Расположенная на корпусе ручка обеспечивает простоту переноса STIGA SLM 544 AE 500 series 294424068/ST1

Аккумуляторная газонокосилка STIGA SLM 544 AE 500 series 294424068/ST1 применяется для скашивания и сбора газонной травы. Предусмотрена регулировка ручки по высоте для удобства работы пользователя. Питание от аккумулятора обеспечивает высокую производительность, отсутствие выхлопов и минимальный уровень шума.