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Аккумуляторный высоторез Stiga SMT 100 AE K 271724108/ST1
26 890 ₽
Аккумуляторные высоторезы
  • Персональная скидка
Аккумуляторный высоторез Stiga SMT 100 AE K 271724108/ST1
Арт. О00000026758
Аккумуляторный высоторез Stiga SMT 100 AE K 271724108/ST1
Аккумуляторный высоторез Stiga SMT 100 AE K 271724108/ST1
Аккумуляторный высоторез Stiga SMT 100 AE K 271724108/ST1
Аккумуляторный высоторез Stiga SMT 100 AE K 271724108/ST1
Аккумуляторный высоторез Stiga SMT 100 AE K 271724108/ST1
Аккумуляторный высоторез Stiga SMT 100 AE K 271724108/ST1
  • Персональная скидка
Аккумуляторный высоторез Stiga SMT 100 AE K 271724108/ST1
Аккумуляторный высоторез Stiga SMT 100 AE K 271724108/ST1
Аккумуляторный высоторез Stiga SMT 100 AE K 271724108/ST1
Аккумуляторный высоторез Stiga SMT 100 AE K 271724108/ST1
Аккумуляторный высоторез Stiga SMT 100 AE K 271724108/ST1
Аккумуляторный высоторез Stiga SMT 100 AE K 271724108/ST1

Аккумуляторный высоторез Stiga SMT 100 AE K 271724108/ST1

Дарим скидки за
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26 890 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 470 ₽
  • Доставка завтра или позже, бесплатно
Арт. О00000026758

Характеристики

Производитель
Stiga
Страна производства
Китай
Родина бренда
Швеция
Макс. длина штанги, мм
290
Максимальный диаметр реза, мм
18
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
26 890 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 470 ₽
  • Доставка завтра или позже, бесплатно
Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Аккумуляторный мультиинструмент STIGA SMT 100 AE K 20 В, 4.0 А*ч 271724108/ST1 применяется для ухода за деревьями и кустарниками.
    Благодаря работе от аккумулятора агрегат отличается простотой использования, маневренностью, низким уровнем шума и высокой экологичностью.
    Многофункциональность. Инструмент 2 в 1 позволяет подстригать живые изгороди и спиливать ветви деревьев.
    Работа на высоте. Легкий телескопический вал облегчает доступ к высоким и труднодоступным местам на высоту до 2.75 м.

    Преимущества

    • Работа стоя на земле - безопасность пользователя
    • Предусмотрен индикатор заряда батареи
    • Высокая маневренность
    • Время непрерывной работы на одном заряде батареи составляет 70 минут
    • Максимальная длина инструмента с высоторезом - 2.55 м, с кусторезом - 2.75 м
    • Закаленные стальные лезвия обеспечивают ровный рез
    • Режущая головка кустореза поворачивается на угол до 112° одним нажатием кнопки
    • Компактная пила высотореза подходит для работы в ограниченном пространстве
    • Плечевой ремень снижает нагрузку на руки для продолжительной работы без усталости
    • Автоматическая подача масла
    • Малый вес и размеры для компактного хранения