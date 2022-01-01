Аккумуляторный высоторез Stiga SMT 100 AE K 271724108/ST1

Преимущества

Работа стоя на земле - безопасность пользователя

Предусмотрен индикатор заряда батареи

Высокая маневренность

Время непрерывной работы на одном заряде батареи составляет 70 минут

Максимальная длина инструмента с высоторезом - 2.55 м, с кусторезом - 2.75 м

Закаленные стальные лезвия обеспечивают ровный рез

Режущая головка кустореза поворачивается на угол до 112° одним нажатием кнопки

Компактная пила высотореза подходит для работы в ограниченном пространстве

Плечевой ремень снижает нагрузку на руки для продолжительной работы без усталости

Автоматическая подача масла

Малый вес и размеры для компактного хранения

Аккумуляторный мультиинструмент STIGA SMT 100 AE K 20 В, 4.0 А*ч 271724108/ST1 применяется для ухода за деревьями и кустарниками.Благодаря работе от аккумулятора агрегат отличается простотой использования, маневренностью, низким уровнем шума и высокой экологичностью.Многофункциональность. Инструмент 2 в 1 позволяет подстригать живые изгороди и спиливать ветви деревьев.Работа на высоте. Легкий телескопический вал облегчает доступ к высоким и труднодоступным местам на высоту до 2.75 м.