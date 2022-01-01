- Персональная скидка
Аккумуляторный высоторез Stiga SMT 100 AE K 271724108/ST1
Арт. О00000026758
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Швеция
|
Макс. длина штанги, мм
|290
|
Максимальный диаметр реза, мм
|18
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
- Аккумуляторный мультиинструмент STIGA SMT 100 AE K 20 В, 4.0 А*ч 271724108/ST1 применяется для ухода за деревьями и кустарниками.
Благодаря работе от аккумулятора агрегат отличается простотой использования, маневренностью, низким уровнем шума и высокой экологичностью.
Многофункциональность. Инструмент 2 в 1 позволяет подстригать живые изгороди и спиливать ветви деревьев.
Работа на высоте. Легкий телескопический вал облегчает доступ к высоким и труднодоступным местам на высоту до 2.75 м.
Преимущества
- Работа стоя на земле - безопасность пользователя
- Предусмотрен индикатор заряда батареи
- Высокая маневренность
- Время непрерывной работы на одном заряде батареи составляет 70 минут
- Максимальная длина инструмента с высоторезом - 2.55 м, с кусторезом - 2.75 м
- Закаленные стальные лезвия обеспечивают ровный рез
- Режущая головка кустореза поворачивается на угол до 112° одним нажатием кнопки
- Компактная пила высотореза подходит для работы в ограниченном пространстве
- Плечевой ремень снижает нагрузку на руки для продолжительной работы без усталости
- Автоматическая подача масла
- Малый вес и размеры для компактного хранения