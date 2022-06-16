Бензиновый снегоуборщик Stiga ST6276PB 2S2765621/S17

Преимущества

Тип трансмиссии вариатор - 8 передач (6 вперед + 2 назад)

Ширина расчистки 76 см

Рулевая система с гидроусилителем

Электрическая система регулировки желоба и дефлектора

Двигатель Briggs&Stratton 1650 Professional Series с искровым зажиганием

Легкий запуск благодаря электрическому стартеру напряжением 230 В

Управление одной рукояткой

Разблокировка дифференциала

Эргономичные органы управления

Металлический шнек с зубчатой кромкой способен справится практически с любым снежным покровом

Наличие фары

Подогрев рукояток

Размер шин: 16х6.50-8

Бензомоторный снегоуборщик STIGA ST 6276 PB 2S2765621/S17 - прочная и надежная снегоуборочная машина для работы на больших площадях. Отлично подойдет для коммунальных целей.