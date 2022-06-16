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Бензиновый снегоуборщик Stiga ST6276PB 2S2765621/S17
4.5
2
Найти аналог
Снегоуборщики бензиновые
    Бензиновый снегоуборщик Stiga ST6276PB 2S2765621/S17
    Арт. О00000008667
    4.5
    2
    Бензиновый снегоуборщик Stiga ST6276PB 2S2765621/S17
    Бензиновый снегоуборщик Stiga ST6276PB 2S2765621/S17
    Бензиновый снегоуборщик Stiga ST6276PB 2S2765621/S17
    Бензиновый снегоуборщик Stiga ST6276PB 2S2765621/S17
    Бензиновый снегоуборщик Stiga ST6276PB 2S2765621/S17
    Бензиновый снегоуборщик Stiga ST6276PB 2S2765621/S17
    Бензиновый снегоуборщик Stiga ST6276PB 2S2765621/S17
    Бензиновый снегоуборщик Stiga ST6276PB 2S2765621/S17
    Бензиновый снегоуборщик Stiga ST6276PB 2S2765621/S17
    Бензиновый снегоуборщик Stiga ST6276PB 2S2765621/S17
    Бензиновый снегоуборщик Stiga ST6276PB 2S2765621/S17
    Бензиновый снегоуборщик Stiga ST6276PB 2S2765621/S17
    Бензиновый снегоуборщик Stiga ST6276PB 2S2765621/S17
    Бензиновый снегоуборщик Stiga ST6276PB 2S2765621/S17
    Бензиновый снегоуборщик Stiga ST6276PB 2S2765621/S17
      Бензиновый снегоуборщик Stiga ST6276PB 2S2765621/S17
      Бензиновый снегоуборщик Stiga ST6276PB 2S2765621/S17
      Бензиновый снегоуборщик Stiga ST6276PB 2S2765621/S17
      Бензиновый снегоуборщик Stiga ST6276PB 2S2765621/S17
      Бензиновый снегоуборщик Stiga ST6276PB 2S2765621/S17
      Бензиновый снегоуборщик Stiga ST6276PB 2S2765621/S17
      Бензиновый снегоуборщик Stiga ST6276PB 2S2765621/S17
      Бензиновый снегоуборщик Stiga ST6276PB 2S2765621/S17
      Бензиновый снегоуборщик Stiga ST6276PB 2S2765621/S17
      Бензиновый снегоуборщик Stiga ST6276PB 2S2765621/S17
      Бензиновый снегоуборщик Stiga ST6276PB 2S2765621/S17
      Бензиновый снегоуборщик Stiga ST6276PB 2S2765621/S17
      Бензиновый снегоуборщик Stiga ST6276PB 2S2765621/S17
      Бензиновый снегоуборщик Stiga ST6276PB 2S2765621/S17
      Бензиновый снегоуборщик Stiga ST6276PB 2S2765621/S17

      Бензиновый снегоуборщик Stiga ST6276PB 2S2765621/S17

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. О00000008667
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stiga
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швеция
      Дальность выброса, м
      		15
      Габариты, мм
      		1450x1150x815
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бензомоторный снегоуборщик STIGA ST 6276 PB 2S2765621/S17 - прочная и надежная снегоуборочная машина для работы на больших площадях. Отлично подойдет для коммунальных целей.

        Преимущества

        • Тип трансмиссии вариатор - 8 передач (6 вперед + 2 назад)
        • Ширина расчистки 76 см
        • Рулевая система с гидроусилителем
        • Электрическая система регулировки желоба и дефлектора
        • Двигатель Briggs&Stratton 1650 Professional Series с искровым зажиганием
        • Легкий запуск благодаря электрическому стартеру напряжением 230 В
        • Управление одной рукояткой
        • Разблокировка дифференциала
        • Эргономичные органы управления
        • Металлический шнек с зубчатой кромкой способен справится практически с любым снежным покровом
        • Наличие фары
        • Подогрев рукояток
        • Размер шин: 16х6.50-8