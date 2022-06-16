Бензиновый снегоуборщик Stiga ST6276PB 2S2765621/S17
Арт. О00000008667
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швеция
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Дальность выброса, м
|15
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Габариты, мм
|1450x1150x815
- Бензомоторный снегоуборщик STIGA ST 6276 PB 2S2765621/S17 - прочная и надежная снегоуборочная машина для работы на больших площадях. Отлично подойдет для коммунальных целей.
Преимущества
- Тип трансмиссии вариатор - 8 передач (6 вперед + 2 назад)
- Ширина расчистки 76 см
- Рулевая система с гидроусилителем
- Электрическая система регулировки желоба и дефлектора
- Двигатель Briggs&Stratton 1650 Professional Series с искровым зажиганием
- Легкий запуск благодаря электрическому стартеру напряжением 230 В
- Управление одной рукояткой
- Разблокировка дифференциала
- Эргономичные органы управления
- Металлический шнек с зубчатой кромкой способен справится практически с любым снежным покровом
- Наличие фары
- Подогрев рукояток
- Размер шин: 16х6.50-8