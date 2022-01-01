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Трактор садовый Stiga Tornado 2108 HW
Найти аналог
Садовые тракторы
    Трактор садовый Stiga Tornado 2108 HW
    Арт. О00000016194
    Трактор садовый Stiga Tornado 2108 HW

      Трактор садовый Stiga Tornado 2108 HW

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. О00000016194

      Характеристики

      Производитель
      		Stiga
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швеция
      Количество режимов регулировки
      		7
      Минимальная высота скашивания, мм
      		25
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Садовый трактор STIGA TORNADO 2108 HW 108 см 2T1220481/ST1 предназначен для обработки больших площадей садового участка. Имеет мощный двухцилиндровый двигатель с воздушным охлаждением, что продлевает срок службы. Благодаря большим 20-дюймовым задним колесам, может преодолевать любые поверхности. Для комфорта оператора предусмотрено регулируемое удобное сиденье, руль с мягким покрытием и подстаканник. Благодаря наличию энергосберегающих долговечных фар, возможно работать в любое время суток. Оснащен режущим механизмом с 2 ножами, что позволяет эффективно и быстро ухаживать за газонами.

        Преимущества

        • Педальное управление STIGA TORNADO 2108 HW 2T1220481/ST1
        • Мощный двухцилиндровый двигатель
        • Воздушное охлаждение двигателя
        • Большие 20-дюймовые задние колеса - маневренность
        • Удобное регулируемое сиденье Stiga Classic
        • Штуцер для промывки режущего механизма
        • Рабочая ширина до 108 см - высокая производительность
        • Режимы: боковой выброс травы и мульчирование
        • Приподнятый мягкий руль
        • Наличие подстаканника
        • Энергосберегающие фары