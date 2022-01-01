Трактор садовый Stiga Tornado 2108 HW

Преимущества

Педальное управление STIGA TORNADO 2108 HW 2T1220481/ST1

Мощный двухцилиндровый двигатель

Воздушное охлаждение двигателя

Большие 20-дюймовые задние колеса - маневренность

Удобное регулируемое сиденье Stiga Classic

Штуцер для промывки режущего механизма

Рабочая ширина до 108 см - высокая производительность

Режимы: боковой выброс травы и мульчирование

Приподнятый мягкий руль

Наличие подстаканника

Энергосберегающие фары

Садовый трактор STIGA TORNADO 2108 HW 108 см 2T1220481/ST1 предназначен для обработки больших площадей садового участка. Имеет мощный двухцилиндровый двигатель с воздушным охлаждением, что продлевает срок службы. Благодаря большим 20-дюймовым задним колесам, может преодолевать любые поверхности. Для комфорта оператора предусмотрено регулируемое удобное сиденье, руль с мягким покрытием и подстаканник. Благодаря наличию энергосберегающих долговечных фар, возможно работать в любое время суток. Оснащен режущим механизмом с 2 ножами, что позволяет эффективно и быстро ухаживать за газонами.