Трактор садовый Stiga Tornado 2108 HW
Арт. О00000016194
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швеция
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Количество режимов регулировки
|7
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Минимальная высота скашивания, мм
|25
- Садовый трактор STIGA TORNADO 2108 HW 108 см 2T1220481/ST1 предназначен для обработки больших площадей садового участка. Имеет мощный двухцилиндровый двигатель с воздушным охлаждением, что продлевает срок службы. Благодаря большим 20-дюймовым задним колесам, может преодолевать любые поверхности. Для комфорта оператора предусмотрено регулируемое удобное сиденье, руль с мягким покрытием и подстаканник. Благодаря наличию энергосберегающих долговечных фар, возможно работать в любое время суток. Оснащен режущим механизмом с 2 ножами, что позволяет эффективно и быстро ухаживать за газонами.
Преимущества
- Педальное управление STIGA TORNADO 2108 HW 2T1220481/ST1
- Мощный двухцилиндровый двигатель
- Воздушное охлаждение двигателя
- Большие 20-дюймовые задние колеса - маневренность
- Удобное регулируемое сиденье Stiga Classic
- Штуцер для промывки режущего механизма
- Рабочая ширина до 108 см - высокая производительность
- Режимы: боковой выброс травы и мульчирование
- Приподнятый мягкий руль
- Наличие подстаканника
- Энергосберегающие фары