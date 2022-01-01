Зарядное устройство Stihl AL101 48504302520

Преимущества

Имеет светодиодный индикатор режима работы и пассивное охлаждение батареи

Микропроцессором контролирует силу тока и температуру во время зарядки, что значительно продлевает срок эксплуатации работы аккумуляторов

При достижении 100% уровня заряда устройство автоматически отключается

ЗУ можно вешать на стену

Зарядное устройство STIHL AL 101 предназначено для зарядки аккумуляторов AK 10, AK 20, AK 30, AL 100, AL 200, AL300.. Имеет светодиодный индикатор режима работы и пассивное охлаждение батареи. Микропроцессором контролирует силу тока и температуру во время зарядки, что значительно продлевает срок эксплуатации работы аккумуляторов. При достижении 100% уровня заряда устройство автоматически отключается. ЗУ можно вешать на стену.