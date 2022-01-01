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Зарядное устройство Stihl AL101 48504302520
5 490 ₽
Зарядные устройства для аккумуляторов
    Зарядное устройство Stihl AL101 48504302520
    Арт. 77777X79272
    Зарядное устройство Stihl AL101 48504302520

      Зарядное устройство Stihl AL101 48504302520

      5 490 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Арт. 77777X79272

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Подходит для аккумуляторов, В
      		36
      Индикатор заряда аккумулятора
      		Да
      Все характеристики
      5 490 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Зарядное устройство STIHL AL 101 предназначено для зарядки аккумуляторов AK 10, AK 20, AK 30, AL 100, AL 200, AL300.. Имеет светодиодный индикатор режима работы и пассивное охлаждение батареи. Микропроцессором контролирует силу тока и температуру во время зарядки, что значительно продлевает срок эксплуатации работы аккумуляторов. При достижении 100% уровня заряда устройство автоматически отключается. ЗУ можно вешать на стену.

        Преимущества

        • Имеет светодиодный индикатор режима работы и пассивное охлаждение батареи
        • Микропроцессором контролирует силу тока и температуру во время зарядки, что значительно продлевает срок эксплуатации работы аккумуляторов
        • При достижении 100% уровня заряда устройство автоматически отключается
        • ЗУ можно вешать на стену