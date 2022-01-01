Зарядное устройство Stihl AL101 48504302520
Арт. 77777X79272
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Подходит для аккумуляторов, В
|36
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Индикатор заряда аккумулятора
|Да
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- Зарядное устройство STIHL AL 101 предназначено для зарядки аккумуляторов AK 10, AK 20, AK 30, AL 100, AL 200, AL300.. Имеет светодиодный индикатор режима работы и пассивное охлаждение батареи. Микропроцессором контролирует силу тока и температуру во время зарядки, что значительно продлевает срок эксплуатации работы аккумуляторов. При достижении 100% уровня заряда устройство автоматически отключается. ЗУ можно вешать на стену.
Преимущества
- Имеет светодиодный индикатор режима работы и пассивное охлаждение батареи
- Микропроцессором контролирует силу тока и температуру во время зарядки, что значительно продлевает срок эксплуатации работы аккумуляторов
- При достижении 100% уровня заряда устройство автоматически отключается
- ЗУ можно вешать на стену