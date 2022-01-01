Аккумулятор Stihl АК20 45204006503

Преимущества

Литий-ионная аккумуляторная батарея характеризуется отсутствием "эффекта памяти", ее можно заряжать при любой степени разрядки

Аккумулятор оснащен светодиодным индикатором зарядки для удобства использования

Аккумулятор AK 20 является сочетанием небольшого веса и высокой энергоотдачи, так как создан он по технологии Li-Ion. Показатель энергоотдачи достигает 115 Вт/ч. Данный аккумулятор подходит под все зарядные устройства и аккумуляторные инструменты от компании Штиль, серии Compact. Для большего удобства эксплуатации, аккумулятор дополнили светодиодным индикатором зарядки. То, насколько быстро будет заряжаться аккумулятор, и как долго он будет служить зависит от того, с каким инструментом ему предстоит работать. Данный аккумулятор Штиль заряжается на устройстве AL 101 около 150 минут. Модель STIHL AK 20 имеет напряжение 36 В, мощность 118 Вт/час. Величина емкости аккумулятора – 3,2 А-ч. Весит всего 1,2 кг.