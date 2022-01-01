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Аккумулятор Stihl АК20 45204006503
11 990 ₽
Аккумуляторы для садовой техники
    Аккумулятор Stihl АК20 45204006503
    Арт. X1048044641
    Аккумулятор Stihl АК20 45204006503

      Аккумулятор Stihl АК20 45204006503

      11 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Арт. X1048044641

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Совместимость
      		Stihl
      Количество аккумуляторов в комплекте, шт.
      		1
      Все характеристики
      11 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Аккумулятор AK 20 является сочетанием небольшого веса и высокой энергоотдачи, так как создан он по технологии Li-Ion. Показатель энергоотдачи достигает 115 Вт/ч. Данный аккумулятор подходит под все зарядные устройства и аккумуляторные инструменты от компании Штиль, серии Compact. Для большего удобства эксплуатации, аккумулятор дополнили светодиодным индикатором зарядки. То, насколько быстро будет заряжаться аккумулятор, и как долго он будет служить зависит от того, с каким инструментом ему предстоит работать. Данный аккумулятор Штиль заряжается на устройстве AL 101 около 150 минут. Модель STIHL AK 20 имеет напряжение 36 В, мощность 118 Вт/час. Величина емкости аккумулятора – 3,2 А-ч. Весит всего 1,2 кг.

        Преимущества

        • Литий-ионная аккумуляторная батарея характеризуется отсутствием "эффекта памяти", ее можно заряжать при любой степени разрядки
        • Аккумулятор оснащен светодиодным индикатором зарядки для удобства использования