Мойка высокого давления Stihl RE-100 49500124501
Арт. О00000001024
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|17
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Габариты, мм
|301х317х857
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- Моечная машина STIHL RE 100 49500124501 предназначен для эффективной очистки различных поверхностей. Эргономичный пистолет-распылитель обеспечивает надежный хват и полный контроль над процессом. Плоскоструйная насадка с регулировкой давления обеспечивает качественную очистку любых поверхностей. Для быстрого перемещения по территории мойка оснащена колесами и рукояткой.
Преимущества
- Быстроразъемная муфта с защитой от перекручивания
- Роторная насадка - задает точечной струе быстрое вихревое движение
- Плоскоструйная насадка - быстрой и эффективной чистки больших площадей
- Тихий индукционный двигатель
- Металлический помпа - высокая производительность
- Держатель сетевого кабеля - компактное и аккуратное хранение
- Дополнительная ручка - комфортная транспортировка STIHL RE 100 49500124501