Мойка высокого давления Stihl RE-100 49500124501

Преимущества

Быстроразъемная муфта с защитой от перекручивания

Роторная насадка - задает точечной струе быстрое вихревое движение

Плоскоструйная насадка - быстрой и эффективной чистки больших площадей

Тихий индукционный двигатель

Металлический помпа - высокая производительность

Держатель сетевого кабеля - компактное и аккуратное хранение

Дополнительная ручка - комфортная транспортировка STIHL RE 100 49500124501

Моечная машина STIHL RE 100 49500124501 предназначен для эффективной очистки различных поверхностей. Эргономичный пистолет-распылитель обеспечивает надежный хват и полный контроль над процессом. Плоскоструйная насадка с регулировкой давления обеспечивает качественную очистку любых поверхностей. Для быстрого перемещения по территории мойка оснащена колесами и рукояткой.