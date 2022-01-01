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Мойка высокого давления Stihl RE-100 49500124501
24 990 ₽
Электрические мойки высокого давления
    Мойка высокого давления Stihl RE-100 49500124501
    Арт. О00000001024
    Мойка высокого давления Stihl RE-100 49500124501
    Мойка высокого давления Stihl RE-100 49500124501
    Мойка высокого давления Stihl RE-100 49500124501
    Мойка высокого давления Stihl RE-100 49500124501
      Мойка высокого давления Stihl RE-100 49500124501
      Мойка высокого давления Stihl RE-100 49500124501
      Мойка высокого давления Stihl RE-100 49500124501
      Мойка высокого давления Stihl RE-100 49500124501

      Мойка высокого давления Stihl RE-100 49500124501

      24 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Арт. О00000001024

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		17
      Габариты, мм
      		301х317х857
      Все характеристики
      24 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Моечная машина STIHL RE 100 49500124501 предназначен для эффективной очистки различных поверхностей. Эргономичный пистолет-распылитель обеспечивает надежный хват и полный контроль над процессом. Плоскоструйная насадка с регулировкой давления обеспечивает качественную очистку любых поверхностей. Для быстрого перемещения по территории мойка оснащена колесами и рукояткой.

        Преимущества

        • Быстроразъемная муфта с защитой от перекручивания
        • Роторная насадка - задает точечной струе быстрое вихревое движение
        • Плоскоструйная насадка - быстрой и эффективной чистки больших площадей
        • Тихий индукционный двигатель
        • Металлический помпа - высокая производительность
        • Держатель сетевого кабеля - компактное и аккуратное хранение
        • Дополнительная ручка - комфортная транспортировка STIHL RE 100 49500124501