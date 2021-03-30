Мойка высокого давления Stihl RE-110 49500124521
Арт. О00000001774
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|17.7
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Габариты, мм
|900x420x350
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- Мойка высокого давления Stihl RE 110 с оптимальной комплектацией станет отличным дополнением к частному дому с гаражом. Ее мощности достаточно, чтобы очистить фасад дома, помочь вам с мытьем машины, а также для сохранения первозданного вида садовых дорожек. Наличие колес и удобной рукояти позволяет перемещать мойку с места на место.
Преимущества
- Алюминиевая телескопическая ручка, которую можно задвинуть внутрь корпуса
- Возможно добавление в воду моющего средства (с помощью специального распылителя)
- Шланг оборудован быстроразъемной муфтой, которая предотвращает его перекручивания
- Поворотный держатель для кабеля
- Есть роторная насадка, которая концентрирует струю воды и увеличивает производительность мойки
- Насадка, создающая плоскую широкую струю
- Пистолет-распылитель
- Специальный держатель для принадлежностей
- Помпа с алюминиевым корпусом
- Штепсельное соединение насадок
- Пластиковый корпус мойки
- Компактные размеры
- Удобные колеса и рукоять
- Небольшой вес