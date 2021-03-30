Мойка высокого давления Stihl RE-110 49500124521

Мойка высокого давления Stihl RE 110 с оптимальной комплектацией станет отличным дополнением к частному дому с гаражом. Ее мощности достаточно, чтобы очистить фасад дома, помочь вам с мытьем машины, а также для сохранения первозданного вида садовых дорожек. Наличие колес и удобной рукояти позволяет перемещать мойку с места на место.

Преимущества

Алюминиевая телескопическая ручка, которую можно задвинуть внутрь корпуса

Возможно добавление в воду моющего средства (с помощью специального распылителя)

Шланг оборудован быстроразъемной муфтой, которая предотвращает его перекручивания

Поворотный держатель для кабеля

Есть роторная насадка, которая концентрирует струю воды и увеличивает производительность мойки

Насадка, создающая плоскую широкую струю

Пистолет-распылитель

Специальный держатель для принадлежностей

Помпа с алюминиевым корпусом

Штепсельное соединение насадок

Пластиковый корпус мойки

Компактные размеры

Удобные колеса и рукоять

Небольшой вес



