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Мойка высокого давления Stihl RE-110 49500124521
5.0
1
29 990 ₽
Электрические мойки высокого давления
    Мойка высокого давления Stihl RE-110 49500124521
    Арт. О00000001774
    5.0
    1
    Мойка высокого давления Stihl RE-110 49500124521
    Мойка высокого давления Stihl RE-110 49500124521
    Мойка высокого давления Stihl RE-110 49500124521
    Мойка высокого давления Stihl RE-110 49500124521
      Мойка высокого давления Stihl RE-110 49500124521
      Мойка высокого давления Stihl RE-110 49500124521
      Мойка высокого давления Stihl RE-110 49500124521
      Мойка высокого давления Stihl RE-110 49500124521

      Мойка высокого давления Stihl RE-110 49500124521

      29 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Арт. О00000001774
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		17.7
      Габариты, мм
      		900x420x350
      Все характеристики
      29 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Мойка высокого давления Stihl RE 110 с оптимальной комплектацией станет отличным дополнением к частному дому с гаражом. Ее мощности достаточно, чтобы очистить фасад дома, помочь вам с мытьем машины, а также для сохранения первозданного вида садовых дорожек. Наличие колес и удобной рукояти позволяет перемещать мойку с места на место.

        Преимущества

        • Алюминиевая телескопическая ручка, которую можно задвинуть внутрь корпуса
        • Возможно добавление в воду моющего средства (с помощью специального распылителя)
        • Шланг оборудован быстроразъемной муфтой, которая предотвращает его перекручивания
        • Поворотный держатель для кабеля
        • Есть роторная насадка, которая концентрирует струю воды и увеличивает производительность мойки
        • Насадка, создающая плоскую широкую струю
        • Пистолет-распылитель
        • Специальный держатель для принадлежностей
        • Помпа с алюминиевым корпусом
        • Штепсельное соединение насадок
        • Пластиковый корпус мойки
        • Компактные размеры
        • Удобные колеса и рукоять
        • Небольшой вес