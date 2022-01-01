Набор ножей для косильной головки Stihl PolyCut 2-2 (8 шт.) 40080071000

Преимущества:

Для больших участков

Надежность

Универсальность

Износостойкость

Набор ножей PolyCut 2-2 - это надёжные универсальные инструменты для тримминга и обработки больших участков. Применяется только со специальным защитным щитком для кошения или универсальным защитным щитком. Комплект состоит из 8 штук.