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Набор ножей для косильной головки Stihl PolyCut 2-2 (8 шт.) 40080071000
Найти аналог
Ножи для триммеров
    Набор ножей для косильной головки Stihl PolyCut 2-2 (8 шт.) 40080071000
    Арт. X18612509129
    Набор ножей для косильной головки Stihl PolyCut 2-2 (8 шт.) 40080071000
    Набор ножей для косильной головки Stihl PolyCut 2-2 (8 шт.) 40080071000
      Набор ножей для косильной головки Stihl PolyCut 2-2 (8 шт.) 40080071000
      Набор ножей для косильной головки Stihl PolyCut 2-2 (8 шт.) 40080071000

      Набор ножей для косильной головки Stihl PolyCut 2-2 (8 шт.) 40080071000

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X18612509129

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип аксессуара
      		нож для триммера
      Назначение
      		трава
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Набор ножей PolyCut 2-2 - это надёжные универсальные инструменты для тримминга и обработки больших участков. Применяется только со специальным защитным щитком для кошения или универсальным защитным щитком. Комплект состоит из 8 штук.

        Преимущества:

        • Для больших участков
        • Надежность
        • Универсальность
        • Износостойкость