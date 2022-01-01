Набор ножей для косильной головки Stihl PolyCut 2-2 (8 шт.) 40080071000
Арт. X18612509129
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип аксессуара
|нож для триммера
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Назначение
|трава
- Набор ножей PolyCut 2-2 - это надёжные универсальные инструменты для тримминга и обработки больших участков. Применяется только со специальным защитным щитком для кошения или универсальным защитным щитком. Комплект состоит из 8 штук.
Преимущества:
- Для больших участков
- Надежность
- Универсальность
- Износостойкость