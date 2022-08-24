Бензопила Stihl MS 260 16" (40 см) 11212000423
Арт. О00000025343
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|4.8
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Класс пилы
|профессиональная
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- Бензопила 16" Stihl MS 260 11212000423 с антивибрационной системой удобна в обращении. Предназначена для спиливания и валки деревьев. Комплектуется пильной цепью с системой смазки Oilomatic и 16-дюймовой шиной. В конструкции предусмотрен защитный механизм, блокирующий цепь в случае сильной отдачи, что исключает травмирование оператора. Модель характеризуется отличным соотношением веса и мощности, летним и зимним режимами работы, а также высокой надежностью и долговечностью.
Преимущества
- Регулируемый масляный насос
- Зимний и летний режимы работы
- Предварительный подогрев карбюратора - защита от обледенения
- Декомпрессионный клапан - меньшее усилие тяги на пусковом тросе
- Тормоз QuickStop блокирует пильную цепь при нажатии на передний упор и при сильной отдаче
- Компенсатор поддерживает постоянную мощность и расход топлива
- Включение, выключение, горячий и холодный старт производятся при помощи комбинированного рычага
- Боковое устройство натяжения цепи - исключен контакт с острой цепью и зубчатым упором
- Расход масла снижен вдвое благодаря системе смазки цепи Ematic
- Система ElastoStart - запуск без толчков
- Зубчатый упор
- Топливо для бензопилы 16" Stihl MS 260 11212000423: смесь бензина и специального масла для двухтактных двигателей
- Топливные и масляные баки с крышками, открываемыми без инструмента