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Бензопила Stihl MS 260 16" (40 см) 11212000423
5.0
1
48 990 ₽
Бензопилы
    Бензопила Stihl MS 260 16" (40 см) 11212000423
    Арт. О00000025343
    5.0
    1
    Бензопила Stihl MS 260 16" (40 см) 11212000423
    Бензопила Stihl MS 260 16" (40 см) 11212000423
    Бензопила Stihl MS 260 16" (40 см) 11212000423
      Бензопила Stihl MS 260 16" (40 см) 11212000423
      Бензопила Stihl MS 260 16" (40 см) 11212000423
      Бензопила Stihl MS 260 16" (40 см) 11212000423

      Бензопила Stihl MS 260 16" (40 см) 11212000423

      48 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Арт. О00000025343
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		4.8
      Класс пилы
      		профессиональная
      Все характеристики
      48 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Бензопила 16" Stihl MS 260 11212000423 с антивибрационной системой удобна в обращении. Предназначена для спиливания и валки деревьев. Комплектуется пильной цепью с системой смазки Oilomatic и 16-дюймовой шиной. В конструкции предусмотрен защитный механизм, блокирующий цепь в случае сильной отдачи, что исключает травмирование оператора. Модель характеризуется отличным соотношением веса и мощности, летним и зимним режимами работы, а также высокой надежностью и долговечностью.

        Преимущества

        • Регулируемый масляный насос
        • Зимний и летний режимы работы
        • Предварительный подогрев карбюратора - защита от обледенения
        • Декомпрессионный клапан - меньшее усилие тяги на пусковом тросе
        • Тормоз QuickStop блокирует пильную цепь при нажатии на передний упор и при сильной отдаче
        • Компенсатор поддерживает постоянную мощность и расход топлива
        • Включение, выключение, горячий и холодный старт производятся при помощи комбинированного рычага
        • Боковое устройство натяжения цепи - исключен контакт с острой цепью и зубчатым упором
        • Расход масла снижен вдвое благодаря системе смазки цепи Ematic
        • Система ElastoStart - запуск без толчков
        • Зубчатый упор
        • Топливо для бензопилы 16" Stihl MS 260 11212000423: смесь бензина и специального масла для двухтактных двигателей
        • Топливные и масляные баки с крышками, открываемыми без инструмента