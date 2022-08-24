Бензопила Stihl MS 260 16" (40 см) 11212000423

Преимущества

Регулируемый масляный насос

Зимний и летний режимы работы

Предварительный подогрев карбюратора - защита от обледенения

Декомпрессионный клапан - меньшее усилие тяги на пусковом тросе

Тормоз QuickStop блокирует пильную цепь при нажатии на передний упор и при сильной отдаче

Компенсатор поддерживает постоянную мощность и расход топлива

Включение, выключение, горячий и холодный старт производятся при помощи комбинированного рычага

Боковое устройство натяжения цепи - исключен контакт с острой цепью и зубчатым упором

Расход масла снижен вдвое благодаря системе смазки цепи Ematic

Система ElastoStart - запуск без толчков

Зубчатый упор

Топливо для бензопилы 16" Stihl MS 260 11212000423: смесь бензина и специального масла для двухтактных двигателей

Топливные и масляные баки с крышками, открываемыми без инструмента

Бензопила 16" Stihl MS 260 11212000423 с антивибрационной системой удобна в обращении. Предназначена для спиливания и валки деревьев. Комплектуется пильной цепью с системой смазки Oilomatic и 16-дюймовой шиной. В конструкции предусмотрен защитный механизм, блокирующий цепь в случае сильной отдачи, что исключает травмирование оператора. Модель характеризуется отличным соотношением веса и мощности, летним и зимним режимами работы, а также высокой надежностью и долговечностью.