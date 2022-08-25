Бензопила Stihl MS210 16"Picco 1,3mm 11232000869
Арт. О00000000794
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|4.4
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Праймер
|Нет
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Бензопила Stihl MS210 16"Picco 1,3mm 11232000869 используется для валки небольших деревьев и обрезки сучьев. Тормоз QuickStop моментально останавливает пильную цепь, автоматически срабатывает при отдаче, обеспечивая безопасность работы. Предварительный подогрев карбюратора обеспечивает работу зимой, переключение с зимнего режима на летний не требует сложных манипуляций. Антивибрационная система снижает нагрузку на руки оператора при продолжительной работе.
Преимущества
- Подогрев карбюратора - возможность работать зимой
- Тормоз QuickStop - моментальная остановка цеп, при сильной отдаче срабатывает автоматически
- Высокоэффективная антивибрационная система
- Однорычажное управление
- Топливный и масляный баки легко и быстро открываются/закрываются без инструмента
- Система смазки цепи Ematic позволяет сократить расход масла