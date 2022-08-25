Бензопила Stihl MS210 16"Picco 1,3mm 11232000869 используется для валки небольших деревьев и обрезки сучьев. Тормоз QuickStop моментально останавливает пильную цепь, автоматически срабатывает при отдаче, обеспечивая безопасность работы. Предварительный подогрев карбюратора обеспечивает работу зимой, переключение с зимнего режима на летний не требует сложных манипуляций. Антивибрационная система снижает нагрузку на руки оператора при продолжительной работе.

Преимущества