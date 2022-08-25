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Бензопила Stihl MS210 16"Picco 1,3mm 11232000869
5.0
1
26 490 ₽
Бензопилы
    Бензопила Stihl MS210 16"Picco 1,3mm 11232000869
    Арт. О00000000794
    5.0
    1
    Бензопила Stihl MS210 16"Picco 1,3mm 11232000869
    Бензопила Stihl MS210 16"Picco 1,3mm 11232000869
      Бензопила Stihl MS210 16"Picco 1,3mm 11232000869
      Бензопила Stihl MS210 16"Picco 1,3mm 11232000869

      Бензопила Stihl MS210 16"Picco 1,3mm 11232000869

      26 490 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Арт. О00000000794
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		4.4
      Праймер
      		Нет
      Все характеристики
      26 490 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить

      • Бензопила Stihl MS210 16"Picco 1,3mm 11232000869 используется для валки небольших деревьев и обрезки сучьев. Тормоз QuickStop моментально останавливает пильную цепь, автоматически срабатывает при отдаче, обеспечивая безопасность работы. Предварительный подогрев карбюратора обеспечивает работу зимой, переключение с зимнего режима на летний не требует сложных манипуляций. Антивибрационная система снижает нагрузку на руки оператора при продолжительной работе.

        Преимущества 

        • Подогрев карбюратора - возможность работать зимой
        • Тормоз QuickStop - моментальная остановка цеп, при сильной отдаче срабатывает автоматически
        • Высокоэффективная антивибрационная система
        • Однорычажное управление
        • Топливный и масляный баки легко и быстро открываются/закрываются без инструмента
        • Система смазки цепи Ematic позволяет сократить расход масла