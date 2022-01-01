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Почвокультиватор со штоком Stihl BF-KM 46017405000
22 490 ₽
Фрезы для мотоблоков
    Почвокультиватор со штоком Stihl BF-KM 46017405000
    Арт. X1861261592
    Почвокультиватор со штоком Stihl BF-KM 46017405000

      Почвокультиватор со штоком Stihl BF-KM 46017405000

      22 490 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Арт. X1861261592

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		4
      Цвет
      		черный
      Все характеристики
      22 490 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Почвокультиватор со штоком Stihl ВF-KM 46017405000 является одной из сменных насадок к любому базовому двигателю Штиль. Предназначен для использования на приусадебном участке.

        Преимущества

        • Без лишних усилий поможет справиться с трудоемкими работами по рыхлению и подготовке грунта под посадку, а также аэрации почвы (для лучшего проникновения воды и обмена веществ)
        • Конструкция фрезы дает возможность обрабатывать даже узкие промежутки между растениями
        • Рабочая ширина: 22 см
        • вес изделия - 4.1 кг