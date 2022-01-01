Почвокультиватор со штоком Stihl BF-KM 46017405000
Арт. X1861261592
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|4
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Цвет
|черный
- Почвокультиватор со штоком Stihl ВF-KM 46017405000 является одной из сменных насадок к любому базовому двигателю Штиль. Предназначен для использования на приусадебном участке.
Преимущества
- Без лишних усилий поможет справиться с трудоемкими работами по рыхлению и подготовке грунта под посадку, а также аэрации почвы (для лучшего проникновения воды и обмена веществ)
- Конструкция фрезы дает возможность обрабатывать даже узкие промежутки между растениями
- Рабочая ширина: 22 см
- вес изделия - 4.1 кг