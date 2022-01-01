Почвокультиватор со штоком Stihl BF-KM 46017405000

Преимущества

Без лишних усилий поможет справиться с трудоемкими работами по рыхлению и подготовке грунта под посадку, а также аэрации почвы (для лучшего проникновения воды и обмена веществ)

Конструкция фрезы дает возможность обрабатывать даже узкие промежутки между растениями

Рабочая ширина: 22 см

вес изделия - 4.1 кг

Почвокультиватор со штоком Stihl ВF-KM 46017405000 является одной из сменных насадок к любому базовому двигателю Штиль. Предназначен для использования на приусадебном участке.