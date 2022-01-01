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Моющее средство Stihl CB50 1л 07970102056
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Автошампуни
    Моющее средство Stihl CB50 1л 07970102056
    Арт. X131506272
    Моющее средство Stihl CB50 1л 07970102056

      Моющее средство Stihl CB50 1л 07970102056

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X131506272

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип
      		автошампунь
      Объем, л
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Универсальное моющее средство CB 50 1 л предназначено для профессионального использования на любых твёрдых поверхностях, кроме текстильных. Оно эффективно удаляет самую разную грязь, в том числе грязь от выхлопных газов, сажу, пыль, лёгкие масляные и жировые загрязнения. Комплекснообразующее вещество, которое содержится в данном средстве, способствует качественному очищению твердых поверхностей механизмов, при этом средство имеет бесфосфатную основу, что свидетельствует о его абсолютно высоком уровне безопасности для природных ресурсов и здоровья человека. Во время работы с чистящим средством производители рекомендуют воспользоваться предметами личной защиты: латексными перчатками и очками. Показатель pH - 8.2.

        Преимущества

        • Имеет бесфосфатную основу
        • Подходит для твёрдых поверхностей
        • Удаляет различные виды грязи
        • Безопасность