Моющее средство Stihl CB50 1л 07970102056

Универсальное моющее средство CB 50 1 л предназначено для профессионального использования на любых твёрдых поверхностях, кроме текстильных. Оно эффективно удаляет самую разную грязь, в том числе грязь от выхлопных газов, сажу, пыль, лёгкие масляные и жировые загрязнения. Комплекснообразующее вещество, которое содержится в данном средстве, способствует качественному очищению твердых поверхностей механизмов, при этом средство имеет бесфосфатную основу, что свидетельствует о его абсолютно высоком уровне безопасности для природных ресурсов и здоровья человека. Во время работы с чистящим средством производители рекомендуют воспользоваться предметами личной защиты: латексными перчатками и очками. Показатель pH - 8.2.

Преимущества