Цепь Stihl 25RSC 36380000072, 72 звена

Уникальная цепь Rapid Super Comfort 25RSC 72 звеньев предназначена для профессионального применения в лесном хозяйстве. Приподнимаемая задняя часть режущего зуба предназначена для гашения вибрации. Цепь имеет мягкий рез, высокую производительность. Она эффективна при пилении твердой и замершей древесины.Лучшая производительность при работе с чистой древесиной.Цепь Rapid Super Comfort 25RSC 72 звеньев оснащена хромированными зубьями, которые изготовлены из высококачественной стали. Зубья имеют долотообразную форму и лопатку прямоугольной формы с острой кромкой. Используется в бензопилах средней и высокой мощности. Подходит для валки леса, раскряжевки и обрезки сучьев. На зубьях цепи расположена маркировка, которая показывает степень износа и позволяет правильно соблюдать угол при заточке цепи. На ведущих звеньях расположены смазочные каналы, по которым масло поступает на шарниры, равномерно смазывая цепь, что продлевает срок службы.Рекомендуется избегать загрязненной и абразивной среды.

Преимущества