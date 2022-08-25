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Цепь Stihl 25RSC 36380000072, 72 звена
5.0
1
1 613 ₽
Цепи для бензопил
    Цепь Stihl 25RSC 36380000072, 72 звена
    Арт. X18813161
    5.0
    1
    Цепь Stihl 25RSC 36380000072, 72 звена

      Цепь Stihl 25RSC 36380000072, 72 звена

      1 613 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Арт. X18813161
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Длина шины, дюйм
      		18
      Длина шины, см
      		45
      Все характеристики
      1 613 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Уникальная цепь Rapid Super Comfort 25RSC 72 звеньев предназначена для профессионального применения в лесном хозяйстве. Приподнимаемая задняя часть режущего зуба предназначена для гашения вибрации. Цепь имеет мягкий рез, высокую производительность. Она эффективна при пилении твердой и замершей древесины.Лучшая производительность при работе с чистой древесиной.
        Цепь Rapid Super Comfort 25RSC 72 звеньев оснащена хромированными зубьями, которые изготовлены из высококачественной стали. Зубья имеют долотообразную форму и лопатку прямоугольной формы с острой кромкой. Используется в бензопилах средней и высокой мощности. Подходит для валки леса, раскряжевки и обрезки сучьев. На зубьях цепи расположена маркировка, которая показывает степень износа и позволяет правильно соблюдать угол при заточке цепи. На ведущих звеньях расположены смазочные каналы, по которым масло поступает на шарниры, равномерно смазывая цепь, что продлевает срок службы.
        Рекомендуется избегать загрязненной и абразивной среды.

        Преимущества

        • Мягкий рез
        • Низкий уровень вибрации
        • Высокая производительность