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Цепь 61PMMC3 52 звена 3/8" Stihl 36100000052
5.0
1
1 014 ₽
Цепи для бензопил
    Цепь 61PMMC3 52 звена 3/8" Stihl 36100000052
    Арт. О00000026790
    5.0
    1
    Цепь 61PMMC3 52 звена 3/8" Stihl 36100000052

      Цепь 61PMMC3 52 звена 3/8" Stihl 36100000052

      1 014 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Арт. О00000026790
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Длина шины, дюйм
      		14
      Длина шины, см
      		35
      Все характеристики
      1 014 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Низкопрофильная пильная цепь Picco Micro 61 PM3 52 звена имеет низкую вибрацию и отдачу, высокую мощность, характерную для стандартной цепи. Она предназначена для лёгких бензопил и имеет универсальное применение. Цепь идеально подходит для любительского применения или нерегулярного профессионального применения. Рекомендуется использовать для профессионального ухода за деревьями. Цепь предназначена для любых распиловочных работ по дереву. Отличается высокой производительностью пиления и способностью долго сохранять заточку.

        Преимущества

        • Низкий уровень вибрации
        • Низкий уровень отдачи
        • Высокая мощность
        • Высокая производительность