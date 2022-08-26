Цепь 61PMMC3 52 звена 3/8" Stihl 36100000052

Низкопрофильная пильная цепь Picco Micro 61 PM3 52 звена имеет низкую вибрацию и отдачу, высокую мощность, характерную для стандартной цепи. Она предназначена для лёгких бензопил и имеет универсальное применение. Цепь идеально подходит для любительского применения или нерегулярного профессионального применения. Рекомендуется использовать для профессионального ухода за деревьями. Цепь предназначена для любых распиловочных работ по дереву. Отличается высокой производительностью пиления и способностью долго сохранять заточку.

Преимущества