Преимущества

Универсальность

Высокое качество

Для твердых поверхностей

Моющее средство Stihl CP 200 07825169201, 10 л - для профессионального использования, предназначено для любых твердых поверхностей (не для поверхностей из ткани). Удаляет различные загрязнения, например сажу, пыль, загрязнения маслами и смазочными материалами