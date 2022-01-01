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Моющее средство Stihl CP 200 07825169201, 10 л
4 690 ₽
Автошампуни
    Моющее средство Stihl CP 200 07825169201, 10 л
    Арт. О00000037185
    Моющее средство Stihl CP 200 07825169201, 10 л

      Моющее средство Stihl CP 200 07825169201, 10 л

      4 690 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Арт. О00000037185

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип
      		автошампунь
      Объем, л
      		10
      Все характеристики
      4 690 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Моющее средство Stihl CP 200 07825169201, 10 л - для профессионального использования, предназначено для любых твердых поверхностей (не для поверхностей из ткани). Удаляет различные загрязнения, например сажу, пыль, загрязнения маслами и смазочными материалами

        Преимущества

        • Универсальность
        • Высокое качество
        • Для твердых поверхностей