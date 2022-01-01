Моющее средство Stihl CP 200 07825169201, 10 л
Арт. О00000037185
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Германия
|
Тип
|автошампунь
|
Объем, л
|10
- Моющее средство Stihl CP 200 07825169201, 10 л - для профессионального использования, предназначено для любых твердых поверхностей (не для поверхностей из ткани). Удаляет различные загрязнения, например сажу, пыль, загрязнения маслами и смазочными материалами
Преимущества
- Универсальность
- Высокое качество
- Для твердых поверхностей