Универсальное моющее средство Stihl CU 100 07825169100, 1 л

Преимущества

Высокое качество

Безопасность

Универсальность

Универсальное моющее средство Stihl CU 100 - для бережного удаления любых загрязнений с твердых поверхностей вокруг дома и на садовом участке. Подходит для лакированных, каменных, металлических, пластмассовых и стеклянных поверхностей. Не содержит нитрилотриацетата (HTA)