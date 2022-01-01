Универсальное моющее средство Stihl CU 100 07825169100, 1 л
Арт. О00000027664
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип
|автошампунь
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Объем, л
|1
- Универсальное моющее средство Stihl CU 100 - для бережного удаления любых загрязнений с твердых поверхностей вокруг дома и на садовом участке. Подходит для лакированных, каменных, металлических, пластмассовых и стеклянных поверхностей. Не содержит нитрилотриацетата (HTA)
Преимущества
- Высокое качество
- Безопасность
- Универсальность