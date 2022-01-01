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Универсальное моющее средство Stihl CU 100 07825169100, 1 л
899 ₽
Автошампуни
    Универсальное моющее средство Stihl CU 100 07825169100, 1 л
    Арт. О00000027664
    Универсальное моющее средство Stihl CU 100 07825169100, 1 л

      Универсальное моющее средство Stihl CU 100 07825169100, 1 л

      899 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Арт. О00000027664

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип
      		автошампунь
      Объем, л
      		1
      Все характеристики
      899 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Универсальное моющее средство Stihl CU 100 - для бережного удаления любых загрязнений с твердых поверхностей вокруг дома и на садовом участке. Подходит для лакированных, каменных, металлических, пластмассовых и стеклянных поверхностей. Не содержит нитрилотриацетата (HTA)

        Преимущества

        • Высокое качество
        • Безопасность
        • Универсальность