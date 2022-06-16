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Перчатки рабочие Stihl Dinamic Vent XL 00886110911 (пара)
4.5
2
Найти аналог
Рабочие перчатки
    Перчатки рабочие Stihl Dinamic Vent XL 00886110911 (пара)
    Арт. О00000007851
    4.5
    2
    Перчатки рабочие Stihl Dinamic Vent XL 00886110911 (пара)

      Перчатки рабочие Stihl Dinamic Vent XL 00886110911 (пара)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000007851
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип
      		рабочие перчатки
      Назначение
      		от порезов и проколов, профессиональные
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Перчатки Stihl Dynamic Vent Gr - удобные рабочие перчатки из чёрной искусственной кожи, оранжевого материала Spandex® и неопрена, они достаточно плотные, чтобы выдержать серьезные порезы или проколы. Предохраняют руки от любых повреждений во время работы с инструментами. Боковые вентиляционные отверстия на пальцах. Эластичная резиновая манжета на липучке. Подходят практически на любую руку, так как застегиваются на резиновую застежку на липучке.

        Преимущества

        • Защита от порезов
        • Вентиляция
        • Эластичная манжета