Перчатки рабочие Stihl Dinamic Vent XL 00886110911 (пара)
Арт. О00000007851
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип
|рабочие перчатки
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Назначение
|от порезов и проколов, профессиональные
- Перчатки Stihl Dynamic Vent Gr - удобные рабочие перчатки из чёрной искусственной кожи, оранжевого материала Spandex® и неопрена, они достаточно плотные, чтобы выдержать серьезные порезы или проколы. Предохраняют руки от любых повреждений во время работы с инструментами. Боковые вентиляционные отверстия на пальцах. Эластичная резиновая манжета на липучке. Подходят практически на любую руку, так как застегиваются на резиновую застежку на липучке.
Преимущества
- Защита от порезов
- Вентиляция
- Эластичная манжета