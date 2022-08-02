Преимущества

Низкий уровень вибрации и шума

Высокая производительность

Легко чистится

Малый вес

Регулируемая штанга

Удобство и комфорт

Безопасность

Мягкая регулируемая рукоятка

Регулируемая косильная головка

Аккумулятор триммер Stihl FSA 57 45220115734 - очень легкий и простой в использовании аккумуляторный триммер для ухода за газоном в прилегающих к дому зонах. Благодаря небольшому весу и регулируемой штанге без использования инструмента, работать с устройством комфортно и неутомительно для операторов с различным ростом и уровнем физической подготовки. Режущим инструментом устройства является триммерная головка AutoCut 3-2 с леской диаметром 1,6 мм. Защита для косильной головки крепится с помощью всего двух болтов, оставляя открытым обзор и предохраняя от скошенной травы, разлетающейся в разные стороны. Диаметр кошения 280 мм. Прибор оснащен мягкой регулируемой рукояткой, косильной головкой, которая регулируется по длине лески при помощи касанием об землю. Это - тихий, не требующий средств защиты органов слуха агрегат.