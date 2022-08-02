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Аккумулятор триммер Stihl FSA 57 45220115734
5.0
1
17 990 ₽
Аккумуляторные триммеры
    Аккумулятор триммер Stihl FSA 57 45220115734
    Арт. О00000016720
    5.0
    1
    Аккумулятор триммер Stihl FSA 57 45220115734

      Аккумулятор триммер Stihl FSA 57 45220115734

      17 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Арт. О00000016720
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Режущий элемент
      		леска
      Вес, кг
      		2.7
      Все характеристики
      17 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Аккумулятор триммер Stihl FSA 57 45220115734 - очень легкий и простой в использовании аккумуляторный триммер для ухода за газоном в прилегающих к дому зонах. Благодаря небольшому весу и регулируемой штанге без использования инструмента, работать с устройством комфортно и неутомительно для операторов с различным ростом и уровнем физической подготовки. Режущим инструментом устройства является триммерная головка AutoCut 3-2 с леской диаметром 1,6 мм. Защита для косильной головки крепится с помощью всего двух болтов, оставляя открытым обзор и предохраняя от скошенной травы, разлетающейся в разные стороны. Диаметр кошения 280 мм. Прибор оснащен мягкой регулируемой рукояткой, косильной головкой, которая регулируется по длине лески при помощи касанием об землю. Это - тихий, не требующий средств защиты органов слуха агрегат.

        Преимущества

        • Низкий уровень вибрации и шума
        • Высокая производительность
        • Легко чистится
        • Малый вес
        • Регулируемая штанга
        • Удобство и комфорт
        • Безопасность
        • Мягкая регулируемая рукоятка
        • Регулируемая косильная головка
        Внимание! Поставляется Без АКБ и ЗУ.