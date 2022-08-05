Аккумуляторная газонокосилка Stihl RМА 235.0, AK 20, AL 101, 63112000005

Преимущества

Травосборник с откидной крышкой

Ручка для переноса

Оптимизированная форма ножа

Централизованная регулировка высоты скашивания

Корпус из полимера

Легкие колеса

Складывающаяся ручка

Eco-режим

Лёгкая и манёвренная аккумуляторная газонокосилка для небольших газонов. Центральная регулировка высоты скашивания, автоматическая регулировка частоты вращения, а также ножи с закрылками обеспечивают увеличение срока службы изделия. Ручка с двухуровневой регулировкой по высоте и возможностью складывания для облегчения транспортировки и хранения. Складной травосборник ёмкостью 30 литров с индикатором уровня заполнения, ширина скашивания 33 см, вес 14,0 кг.