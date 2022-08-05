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Аккумуляторная газонокосилка Stihl RМА 235.0, AK 20, AL 101, 63112000005
5.0
1
29 990 ₽
31 100 ₽
Аккумуляторные газонокосилки
  • Персональная скидка
Аккумуляторная газонокосилка Stihl RМА 235.0, AK 20, AL 101, 63112000005
Арт. Ю00000022932
5.0
1
Аккумуляторная газонокосилка Stihl RМА 235.0, AK 20, AL 101, 63112000005
Аккумуляторная газонокосилка Stihl RМА 235.0, AK 20, AL 101, 63112000005
Аккумуляторная газонокосилка Stihl RМА 235.0, AK 20, AL 101, 63112000005
  • Персональная скидка
Аккумуляторная газонокосилка Stihl RМА 235.0, AK 20, AL 101, 63112000005
Аккумуляторная газонокосилка Stihl RМА 235.0, AK 20, AL 101, 63112000005
Аккумуляторная газонокосилка Stihl RМА 235.0, AK 20, AL 101, 63112000005

Аккумуляторная газонокосилка Stihl RМА 235.0, AK 20, AL 101, 63112000005

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  • -1 110 ₽
29 990 ₽
31 100 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
Арт. Ю00000022932
5.0
1

Характеристики

Производитель
Stihl
Страна производства
Китай
Родина бренда
Германия
Большие задние колеса
Да
Количество колес
четырехколесная
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -1 110 ₽
29 990 ₽
31 100 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Лёгкая и манёвренная аккумуляторная газонокосилка для небольших газонов. Центральная регулировка высоты скашивания, автоматическая регулировка частоты вращения, а также ножи с закрылками обеспечивают увеличение срока службы изделия. Ручка с двухуровневой регулировкой по высоте и возможностью складывания для облегчения транспортировки и хранения. Складной травосборник ёмкостью 30 литров с индикатором уровня заполнения, ширина скашивания 33 см, вес 14,0 кг.

    Преимущества

    • Травосборник с откидной крышкой
    • Ручка для переноса
    • Оптимизированная форма ножа
    • Централизованная регулировка высоты скашивания
    • Корпус из полимера
    • Легкие колеса
    • Складывающаяся ручка
    • Eco-режим