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Аккумуляторная газонокосилка Stihl RМА 235.0, AK 20, AL 101, 63112000005
Арт. Ю00000022932
- Персональная скидка
Аккумуляторная газонокосилка Stihl RМА 235.0, AK 20, AL 101, 63112000005
Арт. Ю00000022932
Характеристики
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Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Германия
|
Большие задние колеса
|Да
|
Количество колес
|четырехколесная
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- Лёгкая и манёвренная аккумуляторная газонокосилка для небольших газонов. Центральная регулировка высоты скашивания, автоматическая регулировка частоты вращения, а также ножи с закрылками обеспечивают увеличение срока службы изделия. Ручка с двухуровневой регулировкой по высоте и возможностью складывания для облегчения транспортировки и хранения. Складной травосборник ёмкостью 30 литров с индикатором уровня заполнения, ширина скашивания 33 см, вес 14,0 кг.
Преимущества
- Травосборник с откидной крышкой
- Ручка для переноса
- Оптимизированная форма ножа
- Централизованная регулировка высоты скашивания
- Корпус из полимера
- Легкие колеса
- Складывающаяся ручка
- Eco-режим