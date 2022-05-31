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Электрическая газонокосилка Stihl RME 235.0 63110112410
5.0
2
Найти аналог
Электрические газонокосилки
    Электрическая газонокосилка Stihl RME 235.0 63110112410
    Арт. О00000003272
    5.0
    2
    Электрическая газонокосилка Stihl RME 235.0 63110112410
    Электрическая газонокосилка Stihl RME 235.0 63110112410
    Электрическая газонокосилка Stihl RME 235.0 63110112410
    Электрическая газонокосилка Stihl RME 235.0 63110112410
    Электрическая газонокосилка Stihl RME 235.0 63110112410
    Электрическая газонокосилка Stihl RME 235.0 63110112410
      Электрическая газонокосилка Stihl RME 235.0 63110112410
      Электрическая газонокосилка Stihl RME 235.0 63110112410
      Электрическая газонокосилка Stihl RME 235.0 63110112410
      Электрическая газонокосилка Stihl RME 235.0 63110112410
      Электрическая газонокосилка Stihl RME 235.0 63110112410
      Электрическая газонокосилка Stihl RME 235.0 63110112410

      Электрическая газонокосилка Stihl RME 235.0 63110112410

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000003272
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Австрия
      Родина бренда
      		Германия
      Колеса на подшипниках
      		Нет
      Большие задние колеса
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Экологичная RME 235.0 электрическая газонокосилка нового поколения пригодится для ухода за садом, задним двором дома и обширной дачной территорией. Современная модель газонокосилки 63110112410 оснащена регулируемым механизмом высоты скашиваемого участка от 2,5 до 6,5 сантиметров, и рукояткой, подстраиваемой под рост пользователя. Эти черты добавляют маневренности оборудованию, и повышают комфорт его эксплуатации. Мотор электрической газонокосилки, обладающий производительностью более килоВатта, и ножи вместо корда делают ее идеальной для покоса на угодьях обширностью менее трехсот квадратных метров. Для сохранности оборудования, кабель питания был защищен от натяжения, вентиляционные отверстия были направлены вниз, а травосборник оснащен закрывающейся крышкой во избежание попадания в редуктор скошенной травы. Закрылки на ножах усиливают воздушный поток при работе, что одновременно охлаждает мотор и предотвращают застревание мелких частиц зелени и земли внутрь газонокосилки. Травосборник прибора предупреждает о степени своей загруженности с помощью индикатора на верхней панели, что дает возможность своевременно опустошить мешок. Плюс, благодаря обтекаемой форме и складной рукоятке, RME 235.0 газонокосилку очень легко хранить в кладовой с другим садовым инвентарем.

        Преимущества

        • Мощный двигатель
        • Удобное передвижение на колесах
        • Регулируемая складная рукоятка
        • Изменение высоты скашивания от 25 до 65 мм
        • Предохраняющий механизм провода питания
        • Закрылки на ножах для охлаждения
        • Крышка на травосборнике и индикатор его заполнения
        • Отсутствие вредных выхлопов

        Комплектация

        • Электрическая газонокосилка
        • Травосборник
        • Инструкция
        • Упаковка