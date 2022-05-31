Электрическая газонокосилка Stihl RME 235.0 63110112410

Экологичная RME 235.0 электрическая газонокосилка нового поколения пригодится для ухода за садом, задним двором дома и обширной дачной территорией. Современная модель газонокосилки 63110112410 оснащена регулируемым механизмом высоты скашиваемого участка от 2,5 до 6,5 сантиметров, и рукояткой, подстраиваемой под рост пользователя. Эти черты добавляют маневренности оборудованию, и повышают комфорт его эксплуатации. Мотор электрической газонокосилки, обладающий производительностью более килоВатта, и ножи вместо корда делают ее идеальной для покоса на угодьях обширностью менее трехсот квадратных метров. Для сохранности оборудования, кабель питания был защищен от натяжения, вентиляционные отверстия были направлены вниз, а травосборник оснащен закрывающейся крышкой во избежание попадания в редуктор скошенной травы. Закрылки на ножах усиливают воздушный поток при работе, что одновременно охлаждает мотор и предотвращают застревание мелких частиц зелени и земли внутрь газонокосилки. Травосборник прибора предупреждает о степени своей загруженности с помощью индикатора на верхней панели, что дает возможность своевременно опустошить мешок. Плюс, благодаря обтекаемой форме и складной рукоятке, RME 235.0 газонокосилку очень легко хранить в кладовой с другим садовым инвентарем.

Преимущества

Мощный двигатель

Удобное передвижение на колесах

Регулируемая складная рукоятка

Изменение высоты скашивания от 25 до 65 мм

Предохраняющий механизм провода питания

Закрылки на ножах для охлаждения

Крышка на травосборнике и индикатор его заполнения

Отсутствие вредных выхлопов

Комплектация