Электрическая газонокосилка Stihl RME 235.0 63110112410
Арт. О00000003272
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Австрия
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Родина бренда
|Германия
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Колеса на подшипниках
|Нет
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Большие задние колеса
|Да
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- Экологичная RME 235.0 электрическая газонокосилка нового поколения пригодится для ухода за садом, задним двором дома и обширной дачной территорией. Современная модель газонокосилки 63110112410 оснащена регулируемым механизмом высоты скашиваемого участка от 2,5 до 6,5 сантиметров, и рукояткой, подстраиваемой под рост пользователя. Эти черты добавляют маневренности оборудованию, и повышают комфорт его эксплуатации. Мотор электрической газонокосилки, обладающий производительностью более килоВатта, и ножи вместо корда делают ее идеальной для покоса на угодьях обширностью менее трехсот квадратных метров. Для сохранности оборудования, кабель питания был защищен от натяжения, вентиляционные отверстия были направлены вниз, а травосборник оснащен закрывающейся крышкой во избежание попадания в редуктор скошенной травы. Закрылки на ножах усиливают воздушный поток при работе, что одновременно охлаждает мотор и предотвращают застревание мелких частиц зелени и земли внутрь газонокосилки. Травосборник прибора предупреждает о степени своей загруженности с помощью индикатора на верхней панели, что дает возможность своевременно опустошить мешок. Плюс, благодаря обтекаемой форме и складной рукоятке, RME 235.0 газонокосилку очень легко хранить в кладовой с другим садовым инвентарем.
Преимущества
- Мощный двигатель
- Удобное передвижение на колесах
- Регулируемая складная рукоятка
- Изменение высоты скашивания от 25 до 65 мм
- Предохраняющий механизм провода питания
- Закрылки на ножах для охлаждения
- Крышка на травосборнике и индикатор его заполнения
- Отсутствие вредных выхлопов
Комплектация
- Электрическая газонокосилка
- Травосборник
- Инструкция
- Упаковка