Садовый измельчитель веток Stihl GHE 135.0 L 60130111126, 2300 Вт

Преимущества

Применяется для переработки веток диаметром до 35 мм

Функция самовсасывания обеспечивает равномерную подачу сучьев на режущее полотно, предотвращая его засорение

Дробленый садовый мусор можно использовать в качестве природного удобрения

Контейнер для мусора объемом 60 л изготовлен из прочного пластика и легко очищается от частиц дробленных веток

Данная модель отличается низким уровнем шума и вибрации

Измельчитель садовый Stihl GHE 135.0 L Новый электро измельчитель Stihl GHE 135.0 L перерабатывают ветки диаметром до 40 мм тихо и при этом очень эффективно. Ветки медленно втягиваются при помощи шестерен, оптимально измельчаются и затем попадают прямо во встроенную емкость объемом 60 литров. Таким образом, порядок наведен в два счета.