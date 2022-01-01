Садовый измельчитель веток Stihl GHE 135.0 L 60130111126, 2300 Вт
Арт. О00000015630
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Цвет
|черный, белый
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Тип травосборника
|пластик
- Измельчитель садовый Stihl GHE 135.0 L Новый электро измельчитель Stihl GHE 135.0 L перерабатывают ветки диаметром до 40 мм тихо и при этом очень эффективно. Ветки медленно втягиваются при помощи шестерен, оптимально измельчаются и затем попадают прямо во встроенную емкость объемом 60 литров. Таким образом, порядок наведен в два счета.
Преимущества
- Применяется для переработки веток диаметром до 35 мм
- Функция самовсасывания обеспечивает равномерную подачу сучьев на режущее полотно, предотвращая его засорение
- Дробленый садовый мусор можно использовать в качестве природного удобрения
- Контейнер для мусора объемом 60 л изготовлен из прочного пластика и легко очищается от частиц дробленных веток
- Данная модель отличается низким уровнем шума и вибрации