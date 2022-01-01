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Садовый измельчитель веток Stihl GHE 135.0 L 60130111126, 2300 Вт
39 990 ₽
Садовые измельчители
    Садовый измельчитель веток Stihl GHE 135.0 L 60130111126, 2300 Вт
    Арт. О00000015630
    Садовый измельчитель веток Stihl GHE 135.0 L 60130111126, 2300 Вт

      Садовый измельчитель веток Stihl GHE 135.0 L 60130111126, 2300 Вт

      39 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Арт. О00000015630

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Цвет
      		черный, белый
      Тип травосборника
      		пластик
      Все характеристики
      39 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Измельчитель садовый Stihl GHE 135.0 L Новый электро измельчитель Stihl GHE 135.0 L перерабатывают ветки диаметром до 40 мм тихо и при этом очень эффективно. Ветки медленно втягиваются при помощи шестерен, оптимально измельчаются и затем попадают прямо во встроенную емкость объемом 60 литров. Таким образом, порядок наведен в два счета.

        Преимущества

        • Применяется для переработки веток диаметром до 35 мм
        • Функция самовсасывания обеспечивает равномерную подачу сучьев на режущее полотно, предотвращая его засорение
        • Дробленый садовый мусор можно использовать в качестве природного удобрения
        • Контейнер для мусора объемом 60 л изготовлен из прочного пластика и легко очищается от частиц дробленных веток
        • Данная модель отличается низким уровнем шума и вибрации