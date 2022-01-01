Аккумуляторная цепная пила (с ЗУ и АКБ) Stihl GTA 26 GA010116918

Преимущества

Эффективная пильная цепь

Светодиодный индикатор уровня заряда

Литий-ионный аккумулятор AS 2

Замена цепи без инструмента

Аккумуляторная мотопила Stihl GTA 26 маленькая универсальная ручная пила для сада или дома. Очень практично для резки веток и досок. Прорезиненная ручка гарантирует безупречную органомику и безопасность. В пиле предусмотрена система замена цепи без использования инструмента, также имеется индикатор заряда аккумулятора. Скорость цепи 8 м/с. Пильная цепь 1/4 "PM3 обеспечивает высокую производительность. Длина шины 10 см, регулировка цепи без использования инструментов. Очень тихая работа. В практичной сумке вы найдете мотопилу, аккумулятор, зарядное устройство и масло для смазки цепи. В стандартный комплект входят: пила GTA 26 с гибким защитным кожухом, литий-ионный аккумулятор AS 2, стандартное зарядное устройство AL 1, пильная цепь 1/4 "-PM3, масло Multioil Bio 50 мл, транспортная сумка с петельками для настенного монтажа.