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Аккумуляторная цепная пила (с ЗУ и АКБ) Stihl GTA 26 GA010116918
17 990 ₽
Аккумуляторные цепные пилы
    Аккумуляторная цепная пила (с ЗУ и АКБ) Stihl GTA 26 GA010116918
    Арт. О00000014449
    Аккумуляторная цепная пила (с ЗУ и АКБ) Stihl GTA 26 GA010116918
    Аккумуляторная цепная пила (с ЗУ и АКБ) Stihl GTA 26 GA010116918
    Аккумуляторная цепная пила (с ЗУ и АКБ) Stihl GTA 26 GA010116918
    Аккумуляторная цепная пила (с ЗУ и АКБ) Stihl GTA 26 GA010116918
      Аккумуляторная цепная пила (с ЗУ и АКБ) Stihl GTA 26 GA010116918
      Аккумуляторная цепная пила (с ЗУ и АКБ) Stihl GTA 26 GA010116918
      Аккумуляторная цепная пила (с ЗУ и АКБ) Stihl GTA 26 GA010116918
      Аккумуляторная цепная пила (с ЗУ и АКБ) Stihl GTA 26 GA010116918

      Аккумуляторная цепная пила (с ЗУ и АКБ) Stihl GTA 26 GA010116918

      17 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Арт. О00000014449

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Длина шины, дюйм
      		3
      Класс товара
      		профессиональный
      Напряжение аккумулятора, В
      		10.8
      Все характеристики
      17 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Аккумуляторная мотопила Stihl GTA 26 маленькая универсальная ручная пила для сада или дома. Очень практично для резки веток и досок. Прорезиненная ручка гарантирует безупречную органомику и безопасность. В пиле предусмотрена система замена цепи без использования инструмента, также имеется индикатор заряда аккумулятора. Скорость цепи 8 м/с. Пильная цепь 1/4 "PM3 обеспечивает высокую производительность. Длина шины 10 см, регулировка цепи без использования инструментов. Очень тихая работа. В практичной сумке вы найдете мотопилу, аккумулятор, зарядное устройство и масло для смазки цепи. В стандартный комплект входят: пила GTA 26 с гибким защитным кожухом, литий-ионный аккумулятор AS 2, стандартное зарядное устройство AL 1, пильная цепь 1/4 "-PM3, масло Multioil Bio 50 мл, транспортная сумка с петельками для настенного монтажа.

        Преимущества

        • Эффективная пильная цепь
        • Светодиодный индикатор уровня заряда
        • Литий-ионный аккумулятор AS 2
        • Замена цепи без инструмента