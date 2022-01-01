Аккумуляторная цепная пила (с ЗУ и АКБ) Stihl GTA 26 GA010116918
Арт. О00000014449
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Длина шины, дюйм
|3
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Класс товара
|профессиональный
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Напряжение аккумулятора, В
|10.8
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- Аккумуляторная мотопила Stihl GTA 26 маленькая универсальная ручная пила для сада или дома. Очень практично для резки веток и досок. Прорезиненная ручка гарантирует безупречную органомику и безопасность. В пиле предусмотрена система замена цепи без использования инструмента, также имеется индикатор заряда аккумулятора. Скорость цепи 8 м/с. Пильная цепь 1/4 "PM3 обеспечивает высокую производительность. Длина шины 10 см, регулировка цепи без использования инструментов. Очень тихая работа. В практичной сумке вы найдете мотопилу, аккумулятор, зарядное устройство и масло для смазки цепи. В стандартный комплект входят: пила GTA 26 с гибким защитным кожухом, литий-ионный аккумулятор AS 2, стандартное зарядное устройство AL 1, пильная цепь 1/4 "-PM3, масло Multioil Bio 50 мл, транспортная сумка с петельками для настенного монтажа.
Преимущества
- Эффективная пильная цепь
- Светодиодный индикатор уровня заряда
- Литий-ионный аккумулятор AS 2
- Замена цепи без инструмента