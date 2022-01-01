Мотоножницы Stihl HS 82 R + Средство для растворения смолы 50мл 42370112977s
Арт. О00000002874
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Ёмкость топливного бака, л
|0.5
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Объем двигателя, куб.см
|22.7
- Мотоножницы STIHL HS 82 R 24" 42370112977 используется для подрезки кустарников и оформления живых изгородей.
Поворотная задняя рукоятка обеспечивает комфортную работу в любой плоскости.
Две рукоятки позволяют надежно удерживать инструмент во время работы.
Аппарат оснащен длинным двухсторонним ножом для эффективной работы с обширными насаждениями.
Преимущества
- STIHL HS 82 R 42370112977 подойдет для вертикального и горизонтального реза
- Небольшой вес и незначительные вибрационные нагрузки - комфортная работа
- Все клавиши управления расположены на рукоятке
- Поворотная задняя рукоятка - легкая обработка боковых и верхней поверхностей живой изгороди
- Двухсторонний нож с углом заточки 45º