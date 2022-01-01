Мотоножницы Stihl HS 82 R + Средство для растворения смолы 50мл 42370112977s

Преимущества

STIHL HS 82 R 42370112977 подойдет для вертикального и горизонтального реза

Небольшой вес и незначительные вибрационные нагрузки - комфортная работа

Все клавиши управления расположены на рукоятке

Поворотная задняя рукоятка - легкая обработка боковых и верхней поверхностей живой изгороди

Двухсторонний нож с углом заточки 45º

Мотоножницы STIHL HS 82 R 24" 42370112977 используется для подрезки кустарников и оформления живых изгородей.Поворотная задняя рукоятка обеспечивает комфортную работу в любой плоскости.Две рукоятки позволяют надежно удерживать инструмент во время работы.Аппарат оснащен длинным двухсторонним ножом для эффективной работы с обширными насаждениями.