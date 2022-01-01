Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Мотоножницы Stihl HS 82 R + Средство для растворения смолы 50мл 42370112977s
57 990 ₽
Бензиновые кусторезы
    Мотоножницы Stihl HS 82 R + Средство для растворения смолы 50мл 42370112977s
    Арт. О00000002874
    Мотоножницы Stihl HS 82 R + Средство для растворения смолы 50мл 42370112977s

      Мотоножницы Stihl HS 82 R + Средство для растворения смолы 50мл 42370112977s

      57 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Арт. О00000002874

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Ёмкость топливного бака, л
      		0.5
      Объем двигателя, куб.см
      		22.7
      Все характеристики
      57 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Мотоножницы STIHL HS 82 R 24" 42370112977 используется для подрезки кустарников и оформления живых изгородей.
        Поворотная задняя рукоятка обеспечивает комфортную работу в любой плоскости.
        Две рукоятки позволяют надежно удерживать инструмент во время работы.
        Аппарат оснащен длинным двухсторонним ножом для эффективной работы с обширными насаждениями.

        Преимущества

        • STIHL HS 82 R 42370112977 подойдет для вертикального и горизонтального реза
        • Небольшой вес и незначительные вибрационные нагрузки - комфортная работа
        • Все клавиши управления расположены на рукоятке
        • Поворотная задняя рукоятка - легкая обработка боковых и верхней поверхностей живой изгороди
        • Двухсторонний нож с углом заточки 45º