Мотоножницы аккумуляторные Stihl HSA 26

Портативный и легковесный кусторез Stihl HSA 26 — то, что нужно на каждом участке. Он будет полезен и на даче, и в саду, и во дворе частного дома, и даже в лесных и сельских хозяйствах. Этот прибор представляет собой ножницы с электрическим мотором, и предназначается для подрезки деревьев, кустарников и живых изгородей, как лиственных, так и хвойных. Ножи, встроенные в кусторез были заточены лазером, что делает их удивительно острыми, а оптимизация геометрии лезвий повысила их точность до предела. Ни одна буйная растительность не устоит перед такой мощью. В комплекте есть и нож для травы, чтобы подравнивать края газона на участке, и уничтожать побеги сорняков. Если нужны еще причины, чтобы купить Stihl HSA 26, то стоит подумать о нескользящей рукоятке кустореза, благодаря которой рука не устанет. О его простоте устройства, что позволяет менять лезвия без лишних затрат времени и сил. И, конечно же, об удобном дисплее, отображающем уровень оставшегося заряда батареи, который напомнит о времени следующей подзарядки.

Преимущества аккумуляторные ножницы Stihl HSA 26:

Максимально острые ножи;

Удобная и компактная форма;

Прочный корпус;

Встроенная индикация заряда аккумулятора;

Нож для травы в комплекте;

Насадки легко меняются;

Просто чистить и заряжать.

Комплектация: