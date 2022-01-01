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Мотоножницы аккумуляторные Stihl HSA 26
12 990 ₽
Аккумуляторные кусторезы
    Мотоножницы аккумуляторные Stihl HSA 26
    Арт. О00000014334
    Мотоножницы аккумуляторные Stihl HSA 26
    Мотоножницы аккумуляторные Stihl HSA 26
      Мотоножницы аккумуляторные Stihl HSA 26
      Мотоножницы аккумуляторные Stihl HSA 26

      Мотоножницы аккумуляторные Stihl HSA 26

      12 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Арт. О00000014334

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип аккумулятора
      		Li-ion
      Напряжение аккумулятора, В
      		11
      Все характеристики
      12 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Портативный и легковесный кусторез Stihl HSA 26 — то, что нужно на каждом участке. Он будет полезен и на даче, и в саду, и во дворе частного дома, и даже в лесных и сельских хозяйствах. Этот прибор представляет собой ножницы с электрическим мотором, и предназначается для подрезки деревьев, кустарников и живых изгородей, как лиственных, так и хвойных. Ножи, встроенные в кусторез были заточены лазером, что делает их удивительно острыми, а оптимизация геометрии лезвий повысила их точность до предела. Ни одна буйная растительность не устоит перед такой мощью. В комплекте есть и нож для травы, чтобы подравнивать края газона на участке, и уничтожать побеги сорняков. Если нужны еще причины, чтобы купить Stihl HSA 26, то стоит подумать о нескользящей рукоятке кустореза, благодаря которой рука не устанет. О его простоте устройства, что позволяет менять лезвия без лишних затрат времени и сил. И, конечно же, об удобном дисплее, отображающем уровень оставшегося заряда батареи, который напомнит о времени следующей подзарядки.

        Преимущества аккумуляторные ножницы Stihl HSA 26:

        • Максимально острые ножи;
        • Удобная и компактная форма;
        • Прочный корпус;
        • Встроенная индикация заряда аккумулятора;
        • Нож для травы в комплекте;
        • Насадки легко меняются;
        • Просто чистить и заряжать.

        Комплектация:

        • Литий-ионный аккумулятор системы AS 2, 28 Вт-ч, 10,8 B;
        • Стандартное зарядное устройство AL 1;
        • Нож для кустарника, длина лезвия 20 см, вкл. защитный кожух;
        • Нож для травы, ширина лезвия 12 см, вкл. защитный кожух;
        • Сумка для транспортировки, черная/оранжевая с петлями для размещения на стене.