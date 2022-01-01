Мотоножницы аккумуляторные Stihl HSA 26
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип аккумулятора
|Li-ion
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Напряжение аккумулятора, В
|11
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Портативный и легковесный кусторез Stihl HSA 26 — то, что нужно на каждом участке. Он будет полезен и на даче, и в саду, и во дворе частного дома, и даже в лесных и сельских хозяйствах. Этот прибор представляет собой ножницы с электрическим мотором, и предназначается для подрезки деревьев, кустарников и живых изгородей, как лиственных, так и хвойных. Ножи, встроенные в кусторез были заточены лазером, что делает их удивительно острыми, а оптимизация геометрии лезвий повысила их точность до предела. Ни одна буйная растительность не устоит перед такой мощью. В комплекте есть и нож для травы, чтобы подравнивать края газона на участке, и уничтожать побеги сорняков. Если нужны еще причины, чтобы купить Stihl HSA 26, то стоит подумать о нескользящей рукоятке кустореза, благодаря которой рука не устанет. О его простоте устройства, что позволяет менять лезвия без лишних затрат времени и сил. И, конечно же, об удобном дисплее, отображающем уровень оставшегося заряда батареи, который напомнит о времени следующей подзарядки.
Преимущества аккумуляторные ножницы Stihl HSA 26:
- Максимально острые ножи;
- Удобная и компактная форма;
- Прочный корпус;
- Встроенная индикация заряда аккумулятора;
- Нож для травы в комплекте;
- Насадки легко меняются;
- Просто чистить и заряжать.
Комплектация:
- Литий-ионный аккумулятор системы AS 2, 28 Вт-ч, 10,8 B;
- Стандартное зарядное устройство AL 1;
- Нож для кустарника, длина лезвия 20 см, вкл. защитный кожух;
- Нож для травы, ширина лезвия 12 см, вкл. защитный кожух;
- Сумка для транспортировки, черная/оранжевая с петлями для размещения на стене.