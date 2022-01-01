Каска Stihl FUNCTION Basic 00008880810
Арт. О00000026830
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип
|каска
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Крепление
|на голове
- Каска Stihl FUNCTION Basic соответствует требованиям европейского стандарта. Обладает высокими прочностными свойствами. Модель включает дополнительную защиту органов слуха и защиту лица. Вентиляционные отверстия способствуют циркуляции воздуха. Сетка на щитке выполнена из нейлона, обладает гибкостью и стойкостью к ударным воздействиям. Модель используют при работе с бензоинструментами.
Преимущества
- Легкая и компактная
- Защита лица и головы, слуха
- Нейлоновая сетка