Каска Stihl FUNCTION Basic 00008880810

Преимущества

Легкая и компактная

Защита лица и головы, слуха

Нейлоновая сетка

Каска Stihl FUNCTION Basic соответствует требованиям европейского стандарта. Обладает высокими прочностными свойствами. Модель включает дополнительную защиту органов слуха и защиту лица. Вентиляционные отверстия способствуют циркуляции воздуха. Сетка на щитке выполнена из нейлона, обладает гибкостью и стойкостью к ударным воздействиям. Модель используют при работе с бензоинструментами.