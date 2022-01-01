Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Каска Stihl FUNCTION Basic 00008880810
3 990 ₽
Щитки и каски
    Каска Stihl FUNCTION Basic 00008880810
    Арт. О00000026830
    Каска Stihl FUNCTION Basic 00008880810

      Каска Stihl FUNCTION Basic 00008880810

      3 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Арт. О00000026830

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип
      		каска
      Крепление
      		на голове
      Все характеристики
      3 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Каска Stihl FUNCTION Basic соответствует требованиям европейского стандарта. Обладает высокими прочностными свойствами. Модель включает дополнительную защиту органов слуха и защиту лица. Вентиляционные отверстия способствуют циркуляции воздуха. Сетка на щитке выполнена из нейлона, обладает гибкостью и стойкостью к ударным воздействиям. Модель используют при работе с бензоинструментами.

        Преимущества

        • Легкая и компактная
        • Защита лица и головы, слуха
        • Нейлоновая сетка