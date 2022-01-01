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Леска для триммеров Stihl 00009303344, пятиугольник, 3 мм, 60 м
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Леска для триммеров
    Леска для триммеров Stihl 00009303344, пятиугольник, 3 мм, 60 м
    Арт. X10192467
    Леска для триммеров Stihl 00009303344, пятиугольник, 3 мм, 60 м
    Леска для триммеров Stihl 00009303344, пятиугольник, 3 мм, 60 м
      Леска для триммеров Stihl 00009303344, пятиугольник, 3 мм, 60 м
      Леска для триммеров Stihl 00009303344, пятиугольник, 3 мм, 60 м

      Леска для триммеров Stihl 00009303344, пятиугольник, 3 мм, 60 м

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X10192467

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Тип аксессуара
      		леска для триммера
      Диаметр лески, мм
      		3
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Струна триммерная пятиугольного сечения. Острые кромки ровнее срезают траву. Универсальная прочная леска, подходит для максимально аккуратных работ, справляется с молодой подрастающей зеленью.

        Преимущества

        • Имеет пятиугольное сечение с шириной 3,0 мм и обладает высокой прочностью
        • Изготовлена из высококачественного полимера