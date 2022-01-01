Леска для триммеров Stihl 00009303344, пятиугольник, 3 мм, 60 м
Арт. X10192467
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Тип аксессуара
|леска для триммера
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Диаметр лески, мм
|3
- Струна триммерная пятиугольного сечения. Острые кромки ровнее срезают траву. Универсальная прочная леска, подходит для максимально аккуратных работ, справляется с молодой подрастающей зеленью.
Преимущества
- Имеет пятиугольное сечение с шириной 3,0 мм и обладает высокой прочностью
- Изготовлена из высококачественного полимера