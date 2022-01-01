Масло полусинт. для цепей Stihl SynthPlus 07815162000, 1 л

Масло полусинт. для пильных цепей Stihl SynthPlus 07815162000, 1 л
Арт. X186125129
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Вид
|минеральное
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Объем, л
|1
- Масло для пильной цепи SynthPlus, 1 л - полусинтетическая смазка для эксплуатации в тяжелых условиях на основе высококачественных свежих масел (рафинаты первой ступени), практически не содержащих канцерогенов. Не густеет при длительном хранении. Используется для смазки пильных цепей и шин.
Преимущества
- Минимизирует нагревание от шины и трение цепи, а также обеспечивает их смазку, облегчает очистку от пыли и стружки
- Благодаря его применению увеличивается срок службы пильной цепи и шины
- На минеральной основе
- Для двухтактных двигателей
- Класс мощности: JASO-FB
- Применимость: до °C -25