Масло полусинт. для цепей Stihl SynthPlus 07815162000, 1 л

Преимущества

Минимизирует нагревание от шины и трение цепи, а также обеспечивает их смазку, облегчает очистку от пыли и стружки

Благодаря его применению увеличивается срок службы пильной цепи и шины

На минеральной основе

Для двухтактных двигателей

Класс мощности: JASO-FB

Применимость: до °C -25

Масло для пильной цепи SynthPlus, 1 л - полусинтетическая смазка для эксплуатации в тяжелых условиях на основе высококачественных свежих масел (рафинаты первой ступени), практически не содержащих канцерогенов. Не густеет при длительном хранении. Используется для смазки пильных цепей и шин.