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Масло полусинт. для цепей Stihl SynthPlus 07815162000, 1 л
990 ₽
Смазочные масла для цепей и пил
    Масло полусинт. для пильных цепей Stihl SynthPlus 07815162000, 1 л
    Арт. X186125129
    Масло полусинт. для цепей Stihl SynthPlus 07815162000, 1 л

      Масло полусинт. для пильных цепей Stihl SynthPlus 07815162000, 1 л

      990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Арт. X186125129

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Вид
      		минеральное
      Объем, л
      		1
      Все характеристики
      990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Масло для пильной цепи SynthPlus, 1 л - полусинтетическая смазка для эксплуатации в тяжелых условиях на основе высококачественных свежих масел (рафинаты первой ступени), практически не содержащих канцерогенов. Не густеет при длительном хранении. Используется для смазки пильных цепей и шин.

        Преимущества 

        • Минимизирует нагревание от шины и трение цепи, а также обеспечивает их смазку, облегчает очистку от пыли и стружки
        • Благодаря его применению увеличивается срок службы пильной цепи и шины
        • На минеральной основе
        • Для двухтактных двигателей
        • Класс мощности: JASO-FB
        • Применимость: до °C -25