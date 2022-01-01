Масло моторное всесезонное Stihl, 0.6 л, вязкость 10W-30

Масло моторное всесезонное 10W-30 Stihl 07813091000, 0.6 л
Арт. О00000002640
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Вид
|минеральное
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Тип
|четырехтактное
- Высококачественное моторное масло STIHL (07813091000) для разнообразных условий эксплуатации, специально разработанное для требований 4-тактных двигателей. Отличные свойства смазки и горения, круглогодичное применение до-30 ° C.
Преимущества
- Объем: 0.6 л
- Маркировка: 10W-30
- Назначение: для садовой техники