Масло моторное всесезонное Stihl, 0.6 л, вязкость 10W-30

Преимущества

Объем: 0.6 л

Маркировка: 10W-30

Назначение: для садовой техники

Высококачественное моторное масло STIHL (07813091000) для разнообразных условий эксплуатации, специально разработанное для требований 4-тактных двигателей. Отличные свойства смазки и горения, круглогодичное применение до-30 ° C.