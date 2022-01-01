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Масло моторное всесезонное Stihl, 0.6 л, вязкость 10W-30
649 ₽
Масла для 4-х тактных двигателей садовой техники
    Масло моторное всесезонное 10W-30 Stihl 07813091000, 0.6 л
    Арт. О00000002640
    Масло моторное всесезонное Stihl, 0.6 л, вязкость 10W-30
    Масло моторное всесезонное Stihl, 0.6 л, вязкость 10W-30
    Масло моторное всесезонное Stihl, 0.6 л, вязкость 10W-30
    Масло моторное всесезонное Stihl, 0.6 л, вязкость 10W-30
    Масло моторное всесезонное Stihl, 0.6 л, вязкость 10W-30
      Масло моторное всесезонное Stihl, 0.6 л, вязкость 10W-30
      Масло моторное всесезонное Stihl, 0.6 л, вязкость 10W-30
      Масло моторное всесезонное Stihl, 0.6 л, вязкость 10W-30
      Масло моторное всесезонное Stihl, 0.6 л, вязкость 10W-30
      Масло моторное всесезонное Stihl, 0.6 л, вязкость 10W-30

      Масло моторное всесезонное 10W-30 Stihl 07813091000, 0.6 л

      649 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Арт. О00000002640

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Вид
      		минеральное
      Тип
      		четырехтактное
      Все характеристики
      649 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Высококачественное моторное масло STIHL (07813091000) для разнообразных условий эксплуатации, специально разработанное для требований 4-тактных двигателей. Отличные свойства смазки и горения, круглогодичное применение до-30 ° C.

        Преимущества

        • Объем: 0.6 л
        • Маркировка: 10W-30
        • Назначение: для садовой техники