Мотоножницы удлиненные Stihl HL 92 C-E 2-mix 42432000033
Арт. X169753068
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Объем двигателя, куб.см
|28.4
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Ёмкость топливного бака, л
|0.53
- Мощный мотосекатор HL 92 C-E cпециально создан для профессиональной подрезки высоких и широких изгородей. Инструмент оснащен облегчённым редуктором из магниевого сплава, экологичным двигателем 2-MIX с устройством облегчённого запуска ErgoStart, ножевой балкой с возможностью поворота на 145°. Он заправляется маслобензиновой смесью. Секатор имеет спокойный звук работы.
Преимущества
- Облегченный редуктор из магниевого сплава
- Двигатель 2-MIX
- Устройство облегченного запуска ErgoStart
- Ножевая балка
- Мощность
- Экологичность