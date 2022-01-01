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Мотоножницы удлиненные Stihl HL 92 C-E 2-mix 42432000033
65 990 ₽
Бензиновые высоторезы
    Мотоножницы удлиненные Stihl HL 92 C-E 2-mix 42432000033
    Арт. X169753068
    Мотоножницы удлиненные Stihl HL 92 C-E 2-mix 42432000033
    Мотоножницы удлиненные Stihl HL 92 C-E 2-mix 42432000033
      Мотоножницы удлиненные Stihl HL 92 C-E 2-mix 42432000033
      Мотоножницы удлиненные Stihl HL 92 C-E 2-mix 42432000033

      Мотоножницы удлиненные Stihl HL 92 C-E 2-mix 42432000033

      65 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Арт. X169753068

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Объем двигателя, куб.см
      		28.4
      Ёмкость топливного бака, л
      		0.53
      Все характеристики
      65 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Мощный мотосекатор HL 92 C-E cпециально создан для профессиональной подрезки высоких и широких изгородей. Инструмент оснащен облегчённым редуктором из магниевого сплава, экологичным двигателем 2-MIX с устройством облегчённого запуска ErgoStart, ножевой балкой с возможностью поворота на 145°. Он заправляется маслобензиновой смесью. Секатор имеет спокойный звук работы.

        Преимущества

        • Облегченный редуктор из магниевого сплава
        • Двигатель 2-MIX
        • Устройство облегченного запуска ErgoStart
        • Ножевая балка
        • Мощность
        • Экологичность