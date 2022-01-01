Мотоножницы удлиненные Stihl HL 92 C-E 2-mix 42432000033

Преимущества

Облегченный редуктор из магниевого сплава

Двигатель 2-MIX

Устройство облегченного запуска ErgoStart

Ножевая балка

Мощность

Экологичность

Мощный мотосекатор HL 92 C-E cпециально создан для профессиональной подрезки высоких и широких изгородей. Инструмент оснащен облегчённым редуктором из магниевого сплава, экологичным двигателем 2-MIX с устройством облегчённого запуска ErgoStart, ножевой балкой с возможностью поворота на 145°. Он заправляется маслобензиновой смесью. Секатор имеет спокойный звук работы.