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Моторное всесезонное масло Stihl HD 10W-30 07813091002, 1.4 л
1 690 ₽
Масла для 4-х тактных двигателей садовой техники
    Моторное всесезонное масло Stihl HD 10W-30 07813091002, 1.4 л
    Арт. О00000026794
    Моторное всесезонное масло Stihl HD 10W-30 07813091002, 1.4 л

      Моторное всесезонное масло Stihl HD 10W-30 07813091002, 1.4 л

      1 690 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Арт. О00000026794

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Вид
      		минеральное
      Тип
      		четырехтактное
      Все характеристики
      1 690 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Масло Stihl 10 W-30 для 4-х тактного мотора 1,4 л - высококачественное моторное масло для универсальных условий эксплуатации, специально разработано с учетом особенностей 4-тактных двигателей. Превосходные характеристики смазывания и сгорания, для круглогодичного использования при температуре до - 30 °C.

        Преимущества

        • Для 4-х тактных двигателей
        • Продлевает ресурс работы
        • Надежно защищает
        • Применяется при температурах до -20°С