Моторное всесезонное масло Stihl HD 10W-30 07813091002, 1.4 л
Арт. О00000026794
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Вид
|минеральное
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Тип
|четырехтактное
- Масло Stihl 10 W-30 для 4-х тактного мотора 1,4 л - высококачественное моторное масло для универсальных условий эксплуатации, специально разработано с учетом особенностей 4-тактных двигателей. Превосходные характеристики смазывания и сгорания, для круглогодичного использования при температуре до - 30 °C.
Преимущества
- Для 4-х тактных двигателей
- Продлевает ресурс работы
- Надежно защищает
- Применяется при температурах до -20°С