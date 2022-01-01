Моторное всесезонное масло Stihl HD 10W-30 07813091002, 1.4 л

Преимущества

Для 4-х тактных двигателей

Продлевает ресурс работы

Надежно защищает

Применяется при температурах до -20°С

Масло Stihl 10 W-30 для 4-х тактного мотора 1,4 л - высококачественное моторное масло для универсальных условий эксплуатации, специально разработано с учетом особенностей 4-тактных двигателей. Превосходные характеристики смазывания и сгорания, для круглогодичного использования при температуре до - 30 °C.