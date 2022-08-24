Бензопила Stihl MS 250 C-BE, шина R 40см, цепь 63PM 11232000833 - мощная и легкая с большим запасом мощности для возведения построек из дерева или простой заготовки дров. Отлично подходит для валки деревьев диаметром до 30 см.

Преимущества