Бензопила Stihl MS 250 C-BE, шина R 40см, цепь 63PM 11232000833
Арт. X18809344
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|5
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Праймер
|Да
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- Бензопила Stihl MS 250 C-BE, шина R 40см, цепь 63PM 11232000833 - мощная и легкая с большим запасом мощности для возведения построек из дерева или простой заготовки дров. Отлично подходит для валки деревьев диаметром до 30 см.
Преимущества
- Ручной топливный насос (Праймер)
- Тормоз QuickStop для моментальной остановки цепи
- Антивибрационная система
- Система смазки цепи Ematic
- Система облегченного запуска ErgoStart
- Однорычажное управление
- Система быстрого натяжения цепи
- Предварительный подогрев карбюратора
- Топливный бак с крышкой, открываемой без инструмента