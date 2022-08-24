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Бензопила Stihl MS 250 C-BE, шина R 40см, цепь 63PM 11232000833
5.0
1
34 990 ₽
Бензопилы
    Бензопила Stihl MS 250 C-BE, шина R 40см, цепь 63PM 11232000833
    Арт. X18809344
    5.0
    1
    Бензопила Stihl MS 250 C-BE, шина R 40см, цепь 63PM 11232000833
    Бензопила Stihl MS 250 C-BE, шина R 40см, цепь 63PM 11232000833
    Бензопила Stihl MS 250 C-BE, шина R 40см, цепь 63PM 11232000833
    Бензопила Stihl MS 250 C-BE, шина R 40см, цепь 63PM 11232000833
    Бензопила Stihl MS 250 C-BE, шина R 40см, цепь 63PM 11232000833
    Бензопила Stihl MS 250 C-BE, шина R 40см, цепь 63PM 11232000833
      Бензопила Stihl MS 250 C-BE, шина R 40см, цепь 63PM 11232000833
      Бензопила Stihl MS 250 C-BE, шина R 40см, цепь 63PM 11232000833
      Бензопила Stihl MS 250 C-BE, шина R 40см, цепь 63PM 11232000833
      Бензопила Stihl MS 250 C-BE, шина R 40см, цепь 63PM 11232000833
      Бензопила Stihl MS 250 C-BE, шина R 40см, цепь 63PM 11232000833
      Бензопила Stihl MS 250 C-BE, шина R 40см, цепь 63PM 11232000833

      Бензопила Stihl MS 250 C-BE, шина R 40см, цепь 63PM 11232000833

      34 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Арт. X18809344
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		5
      Праймер
      		Да
      Все характеристики
      34 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Бензопила Stihl MS 250 C-BE, шина R 40см, цепь 63PM 11232000833 - мощная и легкая с большим запасом мощности для возведения построек из дерева или простой заготовки дров. Отлично подходит для валки деревьев диаметром до 30 см.

        Преимущества

        • Ручной топливный насос (Праймер)
        • Тормоз QuickStop для моментальной остановки цепи
        • Антивибрационная система
        • Система смазки цепи Ematic
        • Система облегченного запуска ErgoStart
        • Однорычажное управление
        • Система быстрого натяжения цепи
        • Предварительный подогрев карбюратора
        • Топливный бак с крышкой, открываемой без инструмента