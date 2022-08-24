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Бензопила Stihl MS 250, 40см, 23RM Pro
5.0
1
Найти аналог
Бензопилы
    Бензопила Stihl MS 250, 40см, 23RM Pro
    Арт. О00000022179
    5.0
    1
    Бензопила Stihl MS 250, 40см, 23RM Pro

    Бензопила Stihl MS 250, 40см, 23RM Pro

    Найти аналог
    Нет в наличии
    12 месяцев гарантии
    Арт. О00000022179
    5.0
    1

    Характеристики

    Производитель
    		Stihl
    Мощность, л.с.
    		3.1
    Длина шины, см
    		40
    Шаг цепи, дюйм
    		0.375
    Объем двигателя, см³
    		45.4
    Все характеристики
    Найти аналог
    Нет в наличии
    12 месяцев гарантии

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    Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
    • Бензопила Stihl MS 250, 40см, 23RM Pro используется для распиливания предметов из дерева, а также для ухода за садовым участком. Имеет одноцилиндровый двухтактный двигатель. Эффективная антивибрационная система уберегает оператора от заболеваний кистей. Предусмотрены системы безопасности: инерционный тормоз цепи, цепеуловитель и клавиша от случайного нажатия на кнопку газа. Один рычаг отвечает за включение и выключение бензопилы, а также за холодный и горячий запуск. Данный инструмент может использоваться для валки небольших деревьев.

      Преимущества 

      • Мощный двигатель позволяет выполнять широкий спектр работ по хозяйству
      • Система антивибрации защищает кисти рук оператора
      • Зубчатый упор
      • Боковое устройство натяжения цепи
      • Цепь Oilomatic Picco Micro 3 - быстрое и качественный распил древесины
      • Топливные и масляные баки с крышками, открываемыми без инструмента
      • Зимний режим работы
      • Долгий срок службы
      • Надежность