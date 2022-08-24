Бензопила Stihl MS 250, 40см, 23RM Pro
Арт. О00000022179
Характеристики
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Производитель
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Мощность, л.с.
|3.1
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Длина шины, см
|40
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Шаг цепи, дюйм
|0.375
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Объем двигателя, см³
|45.4
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- Бензопила Stihl MS 250, 40см, 23RM Pro используется для распиливания предметов из дерева, а также для ухода за садовым участком. Имеет одноцилиндровый двухтактный двигатель. Эффективная антивибрационная система уберегает оператора от заболеваний кистей. Предусмотрены системы безопасности: инерционный тормоз цепи, цепеуловитель и клавиша от случайного нажатия на кнопку газа. Один рычаг отвечает за включение и выключение бензопилы, а также за холодный и горячий запуск. Данный инструмент может использоваться для валки небольших деревьев.
Преимущества
- Мощный двигатель позволяет выполнять широкий спектр работ по хозяйству
- Система антивибрации защищает кисти рук оператора
- Зубчатый упор
- Боковое устройство натяжения цепи
- Цепь Oilomatic Picco Micro 3 - быстрое и качественный распил древесины
- Топливные и масляные баки с крышками, открываемыми без инструмента
- Зимний режим работы
- Долгий срок службы
- Надежность