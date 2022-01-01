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Аккумуляторная цепная пила с ЗУ и АКБ Stihl MSA 120 C-BQ
Найти аналог
Аккумуляторные цепные пилы
    Аккумуляторная цепная пила с ЗУ и АКБ Stihl MSA 120 C-BQ
    Арт. X1903957702
    Аккумуляторная цепная пила с ЗУ и АКБ Stihl MSA 120 C-BQ

      Аккумуляторная цепная пила с ЗУ и АКБ Stihl MSA 120 C-BQ

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1903957702

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Длина шины, дюйм
      		12
      Класс товара
      		бытовой
      Количество звеньев, шт
      		64
      Напряжение аккумулятора, В
      		36
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Аккумуляторная пила Stihl MSA 120 C-BQ SET 12540115888 не требует сложного обслуживания и готова к работе. Применяется для ухода за садом, участком, для простых ремесленных работ. Имеет цепной тормоз QuickStop для безопасности оператора, систему быстрого натяжения цепи. Двигатель EC отличается компактными размерами и повышенной износостойкостью. Предохраняет от чрезмерного износа аккумулятора, что позволяет значительно увеличить срок его службы

        Преимущества

        • Двигатель EC с одной стороны позволяет получить от аккумулятора до 55 % больше мощности, а с другой - предохраняет его от чрезмерного износа, благодаря чему срок службы аккумулятора увеличивается до 70 %
        • Пильная цепь 1/4"-PM3 для ровного реза и великолепной производительности
        • Масляный бак с прозрачной вставкой для контроля уровня топлива
        • Рукоятка с мягким покрытием
        • Система смазывания цепей Ematic
        • Малошумность Stihl MSA 120 C-BQ SET 12540115888 (не требуются средства защиты слуха)
        • Устройство быстрого натяжения цепи
        • Цепной тормоз QuiscStop Super