Аккумуляторная цепная пила с ЗУ и АКБ Stihl MSA 120 C-BQ
Арт. X1903957702
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Длина шины, дюйм
|12
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Класс товара
|бытовой
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Количество звеньев, шт
|64
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Напряжение аккумулятора, В
|36
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- Аккумуляторная пила Stihl MSA 120 C-BQ SET 12540115888 не требует сложного обслуживания и готова к работе. Применяется для ухода за садом, участком, для простых ремесленных работ. Имеет цепной тормоз QuickStop для безопасности оператора, систему быстрого натяжения цепи. Двигатель EC отличается компактными размерами и повышенной износостойкостью. Предохраняет от чрезмерного износа аккумулятора, что позволяет значительно увеличить срок его службы
Преимущества
- Двигатель EC с одной стороны позволяет получить от аккумулятора до 55 % больше мощности, а с другой - предохраняет его от чрезмерного износа, благодаря чему срок службы аккумулятора увеличивается до 70 %
- Пильная цепь 1/4"-PM3 для ровного реза и великолепной производительности
- Масляный бак с прозрачной вставкой для контроля уровня топлива
- Рукоятка с мягким покрытием
- Система смазывания цепей Ematic
- Малошумность Stihl MSA 120 C-BQ SET 12540115888 (не требуются средства защиты слуха)
- Устройство быстрого натяжения цепи
- Цепной тормоз QuiscStop Super