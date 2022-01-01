Пила цепная аккумуляторная с ЗУ и АКБ Stihl MSA 140 C-BQ Set 12540115858

Преимущества

Двигатель EC с одной стороны позволяет получить от аккумулятора до 55 % больше мощности, а с другой - предохраняет его от чрезмерного износа, благодаря чему срок службы аккумулятора увеличивается до 70 %

Пильная цепь 1/4"-PM3 для ровного реза и великолепной производительности

Масляный бак с прозрачной вставкой для контроля уровня топлива

Рукоятка с мягким покрытием

Система смазывания цепей Ematic

Малошумность Stihl MSA 140 C-BQ SET 12540115858 (не требуются средства защиты слуха)

Устройство быстрого натяжения цепи

Цепной тормоз QuiscStop Super

Аккумуляторная пила Stihl MSA 140 C-BQ SET 12540115858 предназначена для частных пользователей, ланд-шафтных дизайнеров и строителей. Имеет цепной тормоз QuickStop для безопасности оператора, систему быстрого натяжения цепи для удобство смены цепи. Двигатель EC отличается компактными размерами и повышенной износостойкостью. Предохраняет от чрезмерного износа аккумулятора, что позволяет значительно увеличить срок его службы