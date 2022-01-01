Электропила цепная Stihl MSE 170 C-Q 14" (35см) 3/8"P 1,3 50зв 12092000012

Преимущества

Малый вес

Высокая производительность

Цепной тормоз QuickStop Super

Защита от перегрузки

Мягкая рукоятка

Надежность

Удобство и комфорт

Крышка бака открывается без инструмента

Электропила цепная Stihl MSE 170 C-Q 12092000012 - легкий и эргономичный инструмент с улучшенной производительностью пиления. Прибор отлично подходит для строительства, заготовки дров, изготовления поделок.