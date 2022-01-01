Электропила цепная Stihl MSE 170 C-Q 14" (35см) 3/8"P 1,3 50зв 12092000012
Арт. X19039573
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Мощность, Вт
|1700
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Длина шины, дюйм
|14
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Количество звеньев, шт
|50
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- Электропила цепная Stihl MSE 170 C-Q 12092000012 - легкий и эргономичный инструмент с улучшенной производительностью пиления. Прибор отлично подходит для строительства, заготовки дров, изготовления поделок.
Преимущества
- Малый вес
- Высокая производительность
- Цепной тормоз QuickStop Super
- Защита от перегрузки
- Мягкая рукоятка
- Надежность
- Удобство и комфорт
- Крышка бака открывается без инструмента