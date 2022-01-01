Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Электропила цепная Stihl MSE 170 C-Q 14" (35см) 3/8"P 1,3 50зв 12092000012
24 990 ₽
Электрические цепные пилы
    Электропила цепная Stihl MSE 170 C-Q 14" (35см) 3/8"P 1,3 50зв 12092000012
    Арт. X19039573
    Электропила цепная Stihl MSE 170 C-Q 14" (35см) 3/8"P 1,3 50зв 12092000012

      Электропила цепная Stihl MSE 170 C-Q 14" (35см) 3/8"P 1,3 50зв 12092000012

      24 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Арт. X19039573

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Мощность, Вт
      		1700
      Длина шины, дюйм
      		14
      Количество звеньев, шт
      		50
      Все характеристики
      24 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно

      С этим товаром смотрят

      Столярный угольник Зубр ЭКСПЕРТ 34395-40 (400 мм)
      590 ₽
      5.0
      Столярный угольник Зубр ЭКСПЕРТ 34395-40 (400 мм)
      Лопата совковая Центроинструмент Finland 1456-Ч
      781 ₽
      1 030 ₽
      5.0
      Лопата совковая Центроинструмент Finland 1456-Ч
      • -249 ₽
      Штуцер 1"нар.-25 латунь
      300 ₽
      4.5
      Штуцер 1"нар.-25 латунь
      Универсальная резиновая опора для подкатного домкрата Matrix 50901
      380 ₽
      5.0
      Универсальная резиновая опора для подкатного домкрата Matrix 50901
      Шланг поливочный ПВХ Метеор 24240, 25 м
      2 580 ₽
      5.0
      Шланг поливочный ПВХ Метеор 24240, 25 м
      Цепь Stihl 63PS 36170000050 (50 звеньев, 3/8", 1,3 мм, 14")
      1 019 ₽
      5.0
      Цепь Stihl 63PS 36170000050 (50 звеньев, 3/8", 1,3 мм, 14")
      Масло для смазки цепей и шин Champion 952828, 5 л
      1 770 ₽
      2 400 ₽
      Масло для смазки цепей и шин Champion 952828, 5 л
      • -630 ₽
      Пильная цепь Stihl 63PS3 36170060055 (55 звеньев, 3/8", 1,3 мм, 16")
      Нет в наличии
      5.0
      Пильная цепь Stihl 63PS3 36170060055 (55 звеньев, 3/8", 1,3 мм, 16")
      Смотреть
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Электропила цепная Stihl MSE 170 C-Q 12092000012 - легкий и эргономичный инструмент с улучшенной производительностью пиления. Прибор отлично подходит для строительства, заготовки дров, изготовления поделок.

        Преимущества

        • Малый вес
        • Высокая производительность
        • Цепной тормоз QuickStop Super
        • Защита от перегрузки
        • Мягкая рукоятка
        • Надежность
        • Удобство и комфорт
        • Крышка бака открывается без инструмента