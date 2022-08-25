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Напильник круглый Stihl 56057734512, 4.5 мм
5.0
1
165 ₽
Напильники
    Напильник круглый Stihl 56057734512, 4.5 мм
    Арт. О00000026795
    5.0
    1
    Напильник круглый Stihl 56057734512, 4.5 мм
    Напильник круглый Stihl 56057734512, 4.5 мм
      Напильник круглый Stihl 56057734512, 4.5 мм
      Напильник круглый Stihl 56057734512, 4.5 мм

      Напильник круглый Stihl 56057734512, 4.5 мм

      165 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Арт. О00000026795
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Назначение
      		заточка цепей
      Длина, мм
      		200
      Все характеристики
      165 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Напильник STIHL круглый (4,5x200) для заточки цепей, который может использоваться для правки режущих зубьев при обслуживании. Этот инструмент удобен при снятии заусенцев и обработки скошенных и вогнутых режущих поверхностей. Вы можете подобрать в нашем каталоге круглый напильник для заточки цепей с разным шагом и подобрать необходимый размер. Весь представленный инструмент подходит для заточных наборов, рукояток и державок STIHL и может использоваться для обслуживания профессиональных и бытовых бензиновых и электропил.

        Преимущества

        • Для заточки бытовых бензиновых и электропил
        • Увеличенеи производительности распила
        • Надежность
        • Износостойкость