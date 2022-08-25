Напильник круглый Stihl 56057734512, 4.5 мм
Арт. О00000026795
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Назначение
|заточка цепей
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Длина, мм
|200
- Напильник STIHL круглый (4,5x200) для заточки цепей, который может использоваться для правки режущих зубьев при обслуживании. Этот инструмент удобен при снятии заусенцев и обработки скошенных и вогнутых режущих поверхностей. Вы можете подобрать в нашем каталоге круглый напильник для заточки цепей с разным шагом и подобрать необходимый размер. Весь представленный инструмент подходит для заточных наборов, рукояток и державок STIHL и может использоваться для обслуживания профессиональных и бытовых бензиновых и электропил.
Преимущества
- Для заточки бытовых бензиновых и электропил
- Увеличенеи производительности распила
- Надежность
- Износостойкость