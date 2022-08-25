Напильник круглый Stihl 56057734512, 4.5 мм

Преимущества

Для заточки бытовых бензиновых и электропил

Увеличенеи производительности распила

Надежность

Износостойкость

Напильник STIHL круглый (4,5x200) для заточки цепей, который может использоваться для правки режущих зубьев при обслуживании. Этот инструмент удобен при снятии заусенцев и обработки скошенных и вогнутых режущих поверхностей. Вы можете подобрать в нашем каталоге круглый напильник для заточки цепей с разным шагом и подобрать необходимый размер. Весь представленный инструмент подходит для заточных наборов, рукояток и державок STIHL и может использоваться для обслуживания профессиональных и бытовых бензиновых и электропил.