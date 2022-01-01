Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Направляющая для державки Stihl 4,0мм 3/8" 56140007502
1 590 ₽
Направляющие аппараты
    Направляющая для державки Stihl 4,0мм 3/8" 56140007502
    Арт. X188145980
    Направляющая для державки Stihl 4,0мм 3/8" 56140007502

      Направляющая для державки Stihl 4,0мм 3/8" 56140007502

      1 590 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Арт. X188145980

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Все характеристики
      1 590 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Направляющая для державки Stihl 4,0 мм, 3/8" РМ - эксклюзивные направляющие STIHL для зажимных державок. Обеспечивают точное ведение напильника без отклонения в стороны и квалифицированную заточку цепи. Идеальное дополнение к набору для заточки STIHL, не требуют значительного усилия, напильник с державкой в комплект не входит

        Преимущества

        • Простота и удобство
        • Малый вес