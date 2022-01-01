Направляющая для державки Stihl 4,0мм 3/8" 56140007502

Направляющая для державки Stihl 4,0 мм, 3/8" РМ - эксклюзивные направляющие STIHL для зажимных державок. Обеспечивают точное ведение напильника без отклонения в стороны и квалифицированную заточку цепи. Идеальное дополнение к набору для заточки STIHL, не требуют значительного усилия, напильник с державкой в комплект не входит

Преимущества