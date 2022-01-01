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Аккумуляторные мотоножницы Stihl НSA 66 500 мм/20'', АР 200, AL 101 48512000106
41 990 ₽
Аккумуляторные садовые ножницы
    Аккумуляторные мотоножницы Stihl НSA 66 500 мм/20'', АР 200, AL 101 48512000106
    Арт. О00000040241
    Аккумуляторные мотоножницы Stihl НSA 66 500 мм/20'', АР 200, AL 101 48512000106

      Аккумуляторные мотоножницы Stihl НSA 66 500 мм/20'', АР 200, AL 101 48512000106

      41 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Арт. О00000040241

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Родина бренда
      		Германия
      Время работы на одном заряде, мин
      		220
      Время заряда, мин
      		40
      Тип аккумулятора
      		Li-ion
      Все характеристики
      41 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Аккумуляторные мотоножницы STIHL НSA 66 - удобные, практически бесшумные аккумуляторные мотоножницы Штиль работают от мощного литий-ионного аккумулятора. Усовершенствованная геометрия ножей. Ножи с односторонней заточкой зубьев. Идеальны для работы на приусадебном участке.

        Преимущества

        • Рукоятка-скоба. T-образный винт позволяет быстро установить эргономичную круговую рукоятку в требуемое положение и надёжно зафиксировать её - без помощи специального инструмента. Низкий уровень вибрации на рукоятках делает работу лёгкой и приятной
        • Литий-ионный аккумулятор AP 80. Идеально совместимый, мощный литий-ионный аккумулятор AP 80 на 80 Вт*ч. Возможность зарядки аккумулятора до нескольких сотен раз. Без эффекта памяти, постоянное напряжение в течение всей фазы разрядки. Для продолжительной работы как с бензиновым инструментом. С индикатором заряда. Возможность зарядки с помощью зарядного устройства AL 100 или AL 300
        • Стандартное зарядное устройство AL 100 для аккумуляторов STIHL AP 80, AP 160 и AP 180. С индикатором состояния
        • Инновационная система ножей. Защитные выступы удерживают ветку в процессе резки. За счет этого существенно повышается производительность
        • Электродвигатель STIHL (ЕС). Не требующий техобслуживания бесщеточный электродвигатель (EC) гарантированно увеличивает время работы устройства в режиме эксплуатации, а также срок службы агрегата. Управление двигателем осуществляется за счет нового электронного оборудования STIHL (EC), распознающего уровень нагрузки, например, при работе с толстыми ветками, и регулирующего обороты двигателя так, чтобы частота ходов в процессе резки оставалась неизменной. Оптимизированный редуктор с защитой от перегрузки делает инструмент более стабильным
        • Защита направляющей. Входящая в стандартную комплектацию защита направляющей облегчает работу вблизи поверхности почвы или вдоль стен и защищает специальные ножи от повреждения
        • Функциональный дизайн. Корпус двигателя имеет гладкую поверхность и округлённые контуры. Поэтому ветки не цепляются за инструмент во время работы. Кроме этого садовые мотоножницы меньше загрязняются и легче очищаются
        • Защитный чехол для ножей. Для защиты режущих ножей и безопасной транспортировки садовые аккумуляторные ножницы обоих типов оснащаются защитными чехлами ножей
        • Ушко для подвешивания. Практичное ушко для подвешивания позволяет вешать садовые аккумуляторные ножницы на стену, экономя при этом много места
        • Оптимизированная защита от порезов. Увеличенное расстояние между зубьями позволяет устройству легко справляться даже с особо толстыми ветками