Аккумуляторные мотоножницы Stihl НSA 66 500 мм/20'', АР 200, AL 101 48512000106

Преимущества

Рукоятка-скоба. T-образный винт позволяет быстро установить эргономичную круговую рукоятку в требуемое положение и надёжно зафиксировать её - без помощи специального инструмента. Низкий уровень вибрации на рукоятках делает работу лёгкой и приятной

Литий-ионный аккумулятор AP 80. Идеально совместимый, мощный литий-ионный аккумулятор AP 80 на 80 Вт*ч. Возможность зарядки аккумулятора до нескольких сотен раз. Без эффекта памяти, постоянное напряжение в течение всей фазы разрядки. Для продолжительной работы как с бензиновым инструментом. С индикатором заряда. Возможность зарядки с помощью зарядного устройства AL 100 или AL 300

Стандартное зарядное устройство AL 100 для аккумуляторов STIHL AP 80, AP 160 и AP 180. С индикатором состояния

Инновационная система ножей. Защитные выступы удерживают ветку в процессе резки. За счет этого существенно повышается производительность

Электродвигатель STIHL (ЕС). Не требующий техобслуживания бесщеточный электродвигатель (EC) гарантированно увеличивает время работы устройства в режиме эксплуатации, а также срок службы агрегата. Управление двигателем осуществляется за счет нового электронного оборудования STIHL (EC), распознающего уровень нагрузки, например, при работе с толстыми ветками, и регулирующего обороты двигателя так, чтобы частота ходов в процессе резки оставалась неизменной. Оптимизированный редуктор с защитой от перегрузки делает инструмент более стабильным

Защита направляющей. Входящая в стандартную комплектацию защита направляющей облегчает работу вблизи поверхности почвы или вдоль стен и защищает специальные ножи от повреждения

Функциональный дизайн. Корпус двигателя имеет гладкую поверхность и округлённые контуры. Поэтому ветки не цепляются за инструмент во время работы. Кроме этого садовые мотоножницы меньше загрязняются и легче очищаются

Защитный чехол для ножей. Для защиты режущих ножей и безопасной транспортировки садовые аккумуляторные ножницы обоих типов оснащаются защитными чехлами ножей

Ушко для подвешивания. Практичное ушко для подвешивания позволяет вешать садовые аккумуляторные ножницы на стену, экономя при этом много места

Оптимизированная защита от порезов. Увеличенное расстояние между зубьями позволяет устройству легко справляться даже с особо толстыми ветками

Аккумуляторные мотоножницы STIHL НSA 66 - удобные, практически бесшумные аккумуляторные мотоножницы Штиль работают от мощного литий-ионного аккумулятора. Усовершенствованная геометрия ножей. Ножи с односторонней заточкой зубьев. Идеальны для работы на приусадебном участке.