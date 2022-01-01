Аккумуляторные мотоножницы Stihl НSA 66 500 мм/20'', АР 200, AL 101 48512000106
Арт. О00000040241
Характеристики
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Производитель
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Родина бренда
|Германия
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Время работы на одном заряде, мин
|220
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Время заряда, мин
|40
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Тип аккумулятора
|Li-ion
- Аккумуляторные мотоножницы STIHL НSA 66 - удобные, практически бесшумные аккумуляторные мотоножницы Штиль работают от мощного литий-ионного аккумулятора. Усовершенствованная геометрия ножей. Ножи с односторонней заточкой зубьев. Идеальны для работы на приусадебном участке.
Преимущества
- Рукоятка-скоба. T-образный винт позволяет быстро установить эргономичную круговую рукоятку в требуемое положение и надёжно зафиксировать её - без помощи специального инструмента. Низкий уровень вибрации на рукоятках делает работу лёгкой и приятной
- Литий-ионный аккумулятор AP 80. Идеально совместимый, мощный литий-ионный аккумулятор AP 80 на 80 Вт*ч. Возможность зарядки аккумулятора до нескольких сотен раз. Без эффекта памяти, постоянное напряжение в течение всей фазы разрядки. Для продолжительной работы как с бензиновым инструментом. С индикатором заряда. Возможность зарядки с помощью зарядного устройства AL 100 или AL 300
- Стандартное зарядное устройство AL 100 для аккумуляторов STIHL AP 80, AP 160 и AP 180. С индикатором состояния
- Инновационная система ножей. Защитные выступы удерживают ветку в процессе резки. За счет этого существенно повышается производительность
- Электродвигатель STIHL (ЕС). Не требующий техобслуживания бесщеточный электродвигатель (EC) гарантированно увеличивает время работы устройства в режиме эксплуатации, а также срок службы агрегата. Управление двигателем осуществляется за счет нового электронного оборудования STIHL (EC), распознающего уровень нагрузки, например, при работе с толстыми ветками, и регулирующего обороты двигателя так, чтобы частота ходов в процессе резки оставалась неизменной. Оптимизированный редуктор с защитой от перегрузки делает инструмент более стабильным
- Защита направляющей. Входящая в стандартную комплектацию защита направляющей облегчает работу вблизи поверхности почвы или вдоль стен и защищает специальные ножи от повреждения
- Функциональный дизайн. Корпус двигателя имеет гладкую поверхность и округлённые контуры. Поэтому ветки не цепляются за инструмент во время работы. Кроме этого садовые мотоножницы меньше загрязняются и легче очищаются
- Защитный чехол для ножей. Для защиты режущих ножей и безопасной транспортировки садовые аккумуляторные ножницы обоих типов оснащаются защитными чехлами ножей
- Ушко для подвешивания. Практичное ушко для подвешивания позволяет вешать садовые аккумуляторные ножницы на стену, экономя при этом много места
- Оптимизированная защита от порезов. Увеличенное расстояние между зубьями позволяет устройству легко справляться даже с особо толстыми ветками