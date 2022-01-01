Пеногенератор высокого давления Stihl RE 90-170 49105009600

Преимущества:

Для требовательных частных пользователей и профессионалов;

Эффективная пенная насадка с системой дозирования для моек высокого давления;

Выравнивание струи и угла распыления регулируются;

Высокий очищающий эффект благодаря плотной пене.

Пеногенератор STIHL RE 90-163 Plus (49105009600). Высокий очищающий эффект благодаря густой и плотной пене. Выравнивание струи распылителя и угол распыления регулируются. С системой дозирования и большим отверстием для заполнения, для RE 90 - RE 170 PLUS.