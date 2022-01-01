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Пеногенератор высокого давления Stihl RE 90-170 49105009600
1 990 ₽
Пеногенераторы высокого давления
    Пеногенератор высокого давления Stihl RE 90-170 49105009600
    Арт. О00000030736
    Пеногенератор высокого давления Stihl RE 90-170 49105009600

      Пеногенератор высокого давления Stihl RE 90-170 49105009600

      1 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Арт. О00000030736

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Вес, кг
      		0.1
      Все характеристики
      1 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Пеногенератор STIHL RE 90-163 Plus (49105009600). Высокий очищающий эффект благодаря густой и плотной пене. Выравнивание струи распылителя и угол распыления регулируются. С системой дозирования и большим отверстием для заполнения, для RE 90 - RE 170 PLUS.

        Преимущества:

        • Для требовательных частных пользователей и профессионалов;
        • Эффективная пенная насадка с системой дозирования для моек высокого давления;
        • Выравнивание струи и угла распыления регулируются;
        • Высокий очищающий эффект благодаря плотной пене.