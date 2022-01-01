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Перчатки Stihl Dinamic Vent L 00886110910 (пара)
990 ₽
Рабочие перчатки
    Перчатки Stihl Dinamic Vent L 00886110910 (пара)
    Арт. О00000026803
    Перчатки Stihl Dinamic Vent L 00886110910 (пара)
    Перчатки Stihl Dinamic Vent L 00886110910 (пара)
      Перчатки Stihl Dinamic Vent L 00886110910 (пара)
      Перчатки Stihl Dinamic Vent L 00886110910 (пара)

      Перчатки Stihl Dinamic Vent L 00886110910 (пара)

      990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Арт. О00000026803

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип
      		рабочие перчатки
      Назначение
      		от порезов и проколов, профессиональные
      Все характеристики
      990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Перчатки Stihl Dynamic Vent Gr - удобные рабочие перчатки из чёрной искусственной кожи, оранжевого материала Spandex® и неопрена, они достаточно плотные, чтобы выдержать серьезные порезы или проколы. Предохраняют руки от любых повреждений во время работы с инструментами. Боковые вентиляционные отверстия на пальцах. Эластичная резиновая манжета на липучке. Подходят практически на любую руку, так как застегиваются на резиновую застежку на липучке.

        Преимущества

        • Защита от порезов
        • Вентиляция
        • Эластичная манжета