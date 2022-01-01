Перчатки Stihl Dinamic Vent L 00886110910 (пара)

Преимущества

Защита от порезов

Вентиляция

Эластичная манжета

Перчатки Stihl Dynamic Vent Gr - удобные рабочие перчатки из чёрной искусственной кожи, оранжевого материала Spandex® и неопрена, они достаточно плотные, чтобы выдержать серьезные порезы или проколы. Предохраняют руки от любых повреждений во время работы с инструментами. Боковые вентиляционные отверстия на пальцах. Эластичная резиновая манжета на липучке. Подходят практически на любую руку, так как застегиваются на резиновую застежку на липучке.