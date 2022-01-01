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Перчатки с защитой от холода Stihl Function ThermoGrip L/10 00886111210 (пара)
749 ₽
Рабочие перчатки
    Перчатки с защитой от холода Stihl Function ThermoGrip L/10 00886111210 (пара)
    Арт. О00000026804
    Перчатки с защитой от холода Stihl Function ThermoGrip L/10 00886111210 (пара)

      Перчатки с защитой от холода Stihl Function ThermoGrip L/10 00886111210 (пара)

      749 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Арт. О00000026804

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		рабочие перчатки
      Назначение
      		для монтажных работ, для сада и огорода, строительные, хозяйственные, для пониженных температур
      Все характеристики
      749 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Перчатки Stihl Function ThermoGrip Gr. L - рабочие перчатки Mechanic Winter из трикотажа и полиэстера с толстым латексным покрытием, обладающие отличной изоляцией и обеспечивающие хороший захват в мокрую погоду. Предназначены для сложных работ с древесиной в холодную или мокрую погоду, и даже в снег.

        Преимущества

        • Отличная изоляция
        • Для сложных работ
        • Эластичная манжета