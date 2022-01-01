Перчатки с защитой от холода Stihl Function ThermoGrip L/10 00886111210 (пара)

Преимущества

Отличная изоляция

Для сложных работ

Эластичная манжета

Перчатки Stihl Function ThermoGrip Gr. L - рабочие перчатки Mechanic Winter из трикотажа и полиэстера с толстым латексным покрытием, обладающие отличной изоляцией и обеспечивающие хороший захват в мокрую погоду. Предназначены для сложных работ с древесиной в холодную или мокрую погоду, и даже в снег.