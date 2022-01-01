Перчатки с защитой от холода Stihl Function ThermoGrip XL/11 00886111211 (пара)
Арт. О00000026805
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|рабочие перчатки
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Назначение
|для сада и огорода, строительные, хозяйственные, профессиональные
- Перчатки Stihl Function ThermoGrip Gr. XL - рабочие перчатки Mechanic Winter из трикотажа и полиэстера с толстым латексным покрытием, обладающие отличной изоляцией и обеспечивающие хороший захват в мокрую погоду. Предназначены для сложных работ с древесиной в холодную или мокрую погоду, и даже в снег.
Преимущества
- Отличная изоляция
- Для сложных работ
- Эластичная манжета