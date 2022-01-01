Перчатки Stihl Mechanic Grip L 00886110110 (пара)
Арт. X132804164
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|рабочие перчатки
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Назначение
|для сада и огорода, строительные, хозяйственные
- Рабочие перчатки Mechanic Grip изготовлены из полимера имеют латексные вставки. Они прочные и износостойкие, имеют дышащую мембрану в верхней части. Высокая водонепроницаемость. Для работ условиях влажности. Эластичные манжеты.
Преимущества
- Нейлон с полиуретановым покрытием
- Плотная вязка
- Водонепроницаемость
- Теплорегуляция