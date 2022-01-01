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Перчатки Stihl Mechanic Grip L 00886110110 (пара)
590 ₽
Перчатки трикотажные
    Перчатки Stihl Mechanic Grip L 00886110110 (пара)
    Арт. X132804164
    Перчатки Stihl Mechanic Grip L 00886110110 (пара)

      Перчатки Stihl Mechanic Grip L 00886110110 (пара)

      590 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Арт. X132804164

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		рабочие перчатки
      Назначение
      		для сада и огорода, строительные, хозяйственные
      Все характеристики
      590 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Рабочие перчатки Mechanic Grip изготовлены из полимера имеют латексные вставки. Они прочные и износостойкие, имеют дышащую мембрану в верхней части. Высокая водонепроницаемость. Для работ условиях влажности. Эластичные манжеты. 

        Преимущества

        • Нейлон с полиуретановым покрытием
        • Плотная вязка
        • Водонепроницаемость
        • Теплорегуляция