Перчатки Stihl Mechanic Grip L 00886110110 (пара)

Преимущества

Нейлон с полиуретановым покрытием

Плотная вязка

Водонепроницаемость

Теплорегуляция

Рабочие перчатки Mechanic Grip изготовлены из полимера имеют латексные вставки. Они прочные и износостойкие, имеют дышащую мембрану в верхней части. Высокая водонепроницаемость. Для работ условиях влажности. Эластичные манжеты.