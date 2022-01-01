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Перчатки воловья кожа Stihl Dynamic Duro L 00886111310 (пара)
1 090 ₽
Рабочие перчатки
    Перчатки воловья кожа Stihl Dynamic Duro L 00886111310 (пара)
    Арт. О00000026807
    Перчатки воловья кожа Stihl Dynamic Duro L 00886111310 (пара)

      Перчатки воловья кожа Stihl Dynamic Duro L 00886111310 (пара)

      1 090 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Арт. О00000026807

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип
      		рабочие перчатки
      Назначение
      		от порезов и проколов, строительные, профессиональные
      Все характеристики
      1 090 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Рабочие перчатки универсальные из воловьей кожи — прочная и надежная защита для рук. Толстая, хорошо выделанная натуральная кожа способна выдержать даже ощутимые порезы, при этом руки в таких перчатках не скользят, надежно перехватывая инструмент и стройматериалы. Гигроскопичная подкладка впитывает лишнюю влагу и не позволяет коже перегреваться. Работать в таких перчатках удобно и летом и ранней весной, так как они прекрасно сохраняют температуру. Отвечают требованиям EN 388 и EN 420, кат. II.

        Преимущества

        • Защита от порезов
        • Натуральная кожа
        • Гигроскопичная подкладка
        • Теплоизоляция