Перчатки воловья кожа Stihl Dynamic Duro L 00886111310 (пара)
Арт. О00000026807
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип
|рабочие перчатки
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Назначение
|от порезов и проколов, строительные, профессиональные
- Рабочие перчатки универсальные из воловьей кожи — прочная и надежная защита для рук. Толстая, хорошо выделанная натуральная кожа способна выдержать даже ощутимые порезы, при этом руки в таких перчатках не скользят, надежно перехватывая инструмент и стройматериалы. Гигроскопичная подкладка впитывает лишнюю влагу и не позволяет коже перегреваться. Работать в таких перчатках удобно и летом и ранней весной, так как они прекрасно сохраняют температуру. Отвечают требованиям EN 388 и EN 420, кат. II.
Преимущества
- Защита от порезов
- Натуральная кожа
- Гигроскопичная подкладка
- Теплоизоляция