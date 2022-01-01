Перчатки воловья кожа Stihl Dynamic Duro L 00886111310 (пара)

Преимущества

Защита от порезов

Натуральная кожа

Гигроскопичная подкладка

Теплоизоляция

Рабочие перчатки универсальные из воловьей кожи — прочная и надежная защита для рук. Толстая, хорошо выделанная натуральная кожа способна выдержать даже ощутимые порезы, при этом руки в таких перчатках не скользят, надежно перехватывая инструмент и стройматериалы. Гигроскопичная подкладка впитывает лишнюю влагу и не позволяет коже перегреваться. Работать в таких перчатках удобно и летом и ранней весной, так как они прекрасно сохраняют температуру. Отвечают требованиям EN 388 и EN 420, кат. II.