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Пистолет-распылитель Stihl Rе 98 49155001398
3 490 ₽
Пистолеты для моек высокого давления
    Пистолет-распылитель Stihl Rе 98 49155001398
    Арт. X131504189
    Пистолет-распылитель Stihl Rе 98 49155001398

      Пистолет-распылитель Stihl Rе 98 49155001398

      3 490 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Арт. X131504189

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип
      		пистолет
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      3 490 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Пистолет-распылитель Stihl Rе 98 - используется в работе с бытовыми аппаратами высокого давления Stihl RE 98.

        Преимущества

        • Подходит для очистки от различных загрязнений при мойке автомобилей, окон, бассейнов
        • Легко и просто присоединяется к шлангу
        • Имеет удобную нескользящую рукоятку для комфортной работы
        • Можно применять для чистки мебели и садового оборудования