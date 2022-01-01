Пистолет-распылитель Stihl Rе 98 49155001398
Арт. X131504189
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип
|пистолет
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Количество предметов, шт
|1
- Пистолет-распылитель Stihl Rе 98 - используется в работе с бытовыми аппаратами высокого давления Stihl RE 98.
Преимущества
- Подходит для очистки от различных загрязнений при мойке автомобилей, окон, бассейнов
- Легко и просто присоединяется к шлангу
- Имеет удобную нескользящую рукоятку для комфортной работы
- Можно применять для чистки мебели и садового оборудования